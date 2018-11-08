Вике-Фрейберга записала сказку для "особенных" детей (20)

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Общество | 8 ноября 2018 года, 08:27

В начале недели Латвийское радио 2 и фонд Nāc līdzās! презентовали диск латышских народных сказок, пишет Rus.lsm.lv.

В создании приняла участие экс-президент Вайра Вике-Фрейберга, которая не смоглапосетить презентацию, но ей вышлют альбом персонально.

Диск с записью сказок продаваться не будет, он поступит в библиотеку Латвийского общества незрячих, в Латвийскую Национальную библиотеку, в детские дома (в частности, в дом в Страздумуйже).

"Уже третий год мы записываем альбом сказок, который потом распространяется в детских домах и для детей с особыми потребностями, - сказала Rus.lsm.lv глава фонда Nāc līdzās! Сарма Фрейберга. - Экс-президент записала совсем короткую, но очень интересную сказку "Как лиса жарила жука". Самое любопытное, что мы такую сказку не знали, но госпожа Вике-Фрейберга сказала, что именно ее ей читали в детстве".

Музыкальное оформление диска осуществили незрячие девушки — Лива Паула Палея и Майя Фогеле, исполнившие перед собравшимися несколько композиций. В альбоме звучит музыка, которую они исполняют на флейте и саксофоне.

Фото из Flickr/TEDxRiga

Комментарии 20
Евлампий 2 часа назад
Да, в области сказок Вайра - главный специалист!!! Сказки нам рассказывала всё своё правление, вешая в добавок ещё и лапшу на уши!!! Правда, вот с русским языком у неё - большие проблемы, не смогла она освоить даже первую страницу про дядю Фёдора!!! Видимо, способности у неё - нулевые, ну прямо как в политике, экономике и во всём остальном!!!
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Евлампий 1 час назад
Ещё Вайра запомнилась тем что жрала пирожные тоннами!!! Насколько она там миллионов латов их нажрала??? А ещё она очень любила ходить к парикмахеру, ездить на новых дорогих машинах и носить ворованные у государства часы, ну и +могилку себе ещё надыбала!! Конечно, пора уже и о вечном подумать, да и гос. бюджету Латвии будет от этого легче!!!
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Евлампий 1 час назад
Единственное, в чём Вайра преуспела - так это в русофобии, за что её и любят так местные аборигены и +Америка с Европой !!!
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