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В начале недели Латвийское радио 2 и фонд Nāc līdzās! презентовали диск латышских народных сказок, пишет Rus.lsm.lv.

В создании приняла участие экс-президент Вайра Вике-Фрейберга, которая не смоглапосетить презентацию, но ей вышлют альбом персонально.

Диск с записью сказок продаваться не будет, он поступит в библиотеку Латвийского общества незрячих, в Латвийскую Национальную библиотеку, в детские дома (в частности, в дом в Страздумуйже).

"Уже третий год мы записываем альбом сказок, который потом распространяется в детских домах и для детей с особыми потребностями, - сказала Rus.lsm.lv глава фонда Nāc līdzās! Сарма Фрейберга. - Экс-президент записала совсем короткую, но очень интересную сказку "Как лиса жарила жука". Самое любопытное, что мы такую сказку не знали, но госпожа Вике-Фрейберга сказала, что именно ее ей читали в детстве".

Музыкальное оформление диска осуществили незрячие девушки — Лива Паула Палея и Майя Фогеле, исполнившие перед собравшимися несколько композиций. В альбоме звучит музыка, которую они исполняют на флейте и саксофоне.

Фото из Flickr/TEDxRiga