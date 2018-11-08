Вике-Фрейберга записала сказку для "особенных" детей (20)
В начале недели Латвийское радио 2 и фонд Nāc līdzās! презентовали диск латышских народных сказок, пишет Rus.lsm.lv.
В создании приняла участие экс-президент Вайра Вике-Фрейберга, которая не смоглапосетить презентацию, но ей вышлют альбом персонально.
Диск с записью сказок продаваться не будет, он поступит в библиотеку Латвийского общества незрячих, в Латвийскую Национальную библиотеку, в детские дома (в частности, в дом в Страздумуйже).
"Уже третий год мы записываем альбом сказок, который потом распространяется в детских домах и для детей с особыми потребностями, - сказала Rus.lsm.lv глава фонда Nāc līdzās! Сарма Фрейберга. - Экс-президент записала совсем короткую, но очень интересную сказку "Как лиса жарила жука". Самое любопытное, что мы такую сказку не знали, но госпожа Вике-Фрейберга сказала, что именно ее ей читали в детстве".
Музыкальное оформление диска осуществили незрячие девушки — Лива Паула Палея и Майя Фогеле, исполнившие перед собравшимися несколько композиций. В альбоме звучит музыка, которую они исполняют на флейте и саксофоне.
Фото из Flickr/TEDxRiga