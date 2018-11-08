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Бывший сотрудник системы внутренних дел Олег Бурак, который подозревается в шпионаже, продолжит находиться под стражей, свидетельствует решение Рижского окружного суда. В следующий раз вопрос о мере пресечения можно будет пересмотреть через два месяца, пишет rus.lsm.lv .

По мнению обвиняемого и его адвоката, суд первой инстанции не учел все обстоятельства дела, а потому они решили оспорить меру пресечения.

Как отмечает rus.lsm.lv, заседание суда было закрытым. Официально о сути дела ничего не сообщается, но по неофициальной информации Латвийского телевидения, Олег Бурак обвиняется в шпионаже в пользу России.

Еще 12 лет назад он вышел на пенсию по выслуге лет. Ранее он занимал должность начальника отдела учета огнестрельного оружия Информационного центра МВД Латвии. Вину обвиняемый не признает.

"У него очень тяжелое состояние здоровья. У него много болезней. Действительно – очень серьезных", - отметила адвокат Бурака Иммя Янсоне.

Ранее Видземский районный суд в Мадоне приговорил обвиняемого в шпионаже в пользу России Юрия Стилве, проживающего в Алуксненском крае, к трем годам лишения свободы условно.

Обвиняемый в шпионаже дорожный мастер Latvijas dzelzceļš (LDz) Александр Красноперов по решению Земгальского районного суда весной 2018 года осужден на полтора года тюрьмы и 60 часов исправительных работ. Суд признал обвиняемого виновным и в шпионаже, и в незаконном хранении содержащей взрывчатые вещества военной пиротехники.