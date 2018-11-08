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Ажиотаж, который подняли вокруг информации о сокращении уроков литературы в латвийских школах, основывается на фейковых новостях, распространенных людьми, которые плохо ознакомились и не поняли новое учебное содержание. Об этом в интервью телеканалу LNT рассказал министр образования и науки Карлис Шадурскис.

"Я просто очень зол, что такие фейковые новости про уроки литературы распространяются по соцсетям, поскольку все как раз наоборот, новое содержание предусматривает увеличить, а не уменьшить количество уроков блока латышского языка и культуры", - заявил министр.

По словам Шадурскиса, он понимает, что учителя-предметники по-разному воспринимают перемены, но если что-то не ясно и прочитав новое содержание учебного процесса, появятся вопросы, лучше задать их профессионалам, а не кричать, что все плохо, подчеркнул он.

"Конечно, у меня тоже было очень много вопросов по поводу нового содержания учебного процесса и у меня была привилегия обговорить их с профессионалами, проблем не было бы, если бы кто-то повел себя так же", - добавил Шадурскис.

Ранее сообщалось, что в новом учебном содержании, которое вскоре предстоит утвердить правительству, в некоторых классах количество уроков литературы планируется сократить на пятую часть.

Изначально спор возник о том, куда включить литературу - в сферу языковых предметов или в сферу культуры и искусства. В конце концов ее включили не в одну сферу с языками, а в сферу визуального искусства, музыки и нового учебного предмета "Драма".

Позднее выяснилось, что именно из-за драмы количество уроков литературы сокращено, несмотря на заверения разработчиков проекта "Школа 2030" в обратном.

Руководитель Госцентра содержания образования Гунтарс Цатлакс в свою очередь утверждает, что количество уроков не сократится ни по литературе, ни по всей сфере искусства в целом.

Фото: flickr.com/Saeima