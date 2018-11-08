Шадурскис о сокращении уроков литературы: это фейк, я очень зол! (9)
Ажиотаж, который подняли вокруг информации о сокращении уроков литературы в латвийских школах, основывается на фейковых новостях, распространенных людьми, которые плохо ознакомились и не поняли новое учебное содержание. Об этом в интервью телеканалу LNT рассказал министр образования и науки Карлис Шадурскис.
"Я просто очень зол, что такие фейковые новости про уроки литературы распространяются по соцсетям, поскольку все как раз наоборот, новое содержание предусматривает увеличить, а не уменьшить количество уроков блока латышского языка и культуры", - заявил министр.
По словам Шадурскиса, он понимает, что учителя-предметники по-разному воспринимают перемены, но если что-то не ясно и прочитав новое содержание учебного процесса, появятся вопросы, лучше задать их профессионалам, а не кричать, что все плохо, подчеркнул он.
"Конечно, у меня тоже было очень много вопросов по поводу нового содержания учебного процесса и у меня была привилегия обговорить их с профессионалами, проблем не было бы, если бы кто-то повел себя так же", - добавил Шадурскис.
Ранее сообщалось, что в новом учебном содержании, которое вскоре предстоит утвердить правительству, в некоторых классах количество уроков литературы планируется сократить на пятую часть.
Изначально спор возник о том, куда включить литературу - в сферу языковых предметов или в сферу культуры и искусства. В конце концов ее включили не в одну сферу с языками, а в сферу визуального искусства, музыки и нового учебного предмета "Драма".
Позднее выяснилось, что именно из-за драмы количество уроков литературы сокращено, несмотря на заверения разработчиков проекта "Школа 2030" в обратном.
Руководитель Госцентра содержания образования Гунтарс Цатлакс в свою очередь утверждает, что количество уроков не сократится ни по литературе, ни по всей сфере искусства в целом.
Фото: flickr.com/Saeima
Если даже специалисты не смогли понять новое содержание ... Бедные учителя. Бедные дети.((((