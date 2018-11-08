В Видземе прохожие спасли тонувшего маленького ребенка
Общество | 8 ноября 2018 года, 11:45
В среду, 7 ноября, в Видземе в больницу был доставлен трехлетний ребенок, который упал в пруд и начал тонуть, сообщила представитель Службы неотложной медицинской помощи (СНМП) Арита Рудзите.
По ее словам, происходящее заметили прохожие, которые тут же вытащили ребенка из пруда.
В то же время в Латгале семимесячный ребенок опрокинул на себя кружку с горячим чаем, получив термический ожог ноги. Родители ребенка после случившегося повели себя правильно, поскольку сразу же остудили место ожога под большим количеством холодной проточной воды, указала представитель СНМП.
В целом, за минувшие сутки медики выехали на 902 вызова, 142 из которых были связаны с травмами.
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