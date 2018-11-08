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Кардиолог из Латвии Роберт Федерс во время своего отпуска в Италии спас человеку жизнь. Об этом он рассказал на своей странице в Facebook, пишет NRA.

"Хочу поделиться своим приключением-переживанием, произошедшим во время отпуска. Мы остановились в маленькой гостинице недалеко от Вероны. Туда только по серпантинам можно попасть. Бассейн, солнце, лето, отдых с семьей и детьми... вдруг через весь двор отеля побежал друг моей семьи, выкрикивая, что человеку стало плохо. Друг с медициной не связан", - рассказал Роберт.

По его словам, он тут же встал и побежал за другом. Как указал кардиолог, он не думал, что с человеком произошло что-то серьезное.

"Когда подбежал, увидел, что дело плохо. Мужчина, которому было около 50 лет, лежал на животе, у него было посиневшее лицо, он был весь в поту. Работники гостиницы подготовили лед, им жена пострадавшего массировала его спину. Подбежал, понял, что он не дышит и без сознания, перевернул его на спину, стал реанимировать. Все, кто работал в "скорой", знакомы с такими ситуациями: вокруг паника, жена кричит, спрашивает, все ли будет в порядке. Массирует его льдом. Я реанимирую. В такой ситуации я еще не бывал, когда могу сделать только BLS (сердечно-легочная реанимация - Mixnews). Спросил, вызвали ли "скорую". Ну, хотя бы ее вызвали, хотя к отелю подъехать нелегко", - рассказал врач.

Роберт пытался реанимировать пациента собственноручно: жена пострадавшего мужчины была в панике, помогал друг кардиолога, они продолжили проводить все необходимые реанимационные мероприятия вплоть до прибытия медиков.

"Думал, что делать с искусственным дыханием - сказал, чтобы принесли все аптечки, спросил, есть ли дефибриллятор. Мужчина разбил губу, во рту у него была кровь, я не был готов проводить искусственное дыхание без защиты. Ни в одной аптечке не было защитной пленки-клапана. Жена была в панике, я не счел ее подходящей кандидатурой для искусственного дыхания. Мужчина был крупного телосложения - массаж тоже давался нелегко. Физически со своей стороны я сделал все, что мог. Дефибриллятора нет. Минуты тянулись как часы. Попросил окружающих, чтобы те следили за моими действиями, поскольку скоро меня придется сменить. Мой друг меня сменил на короткий момент, но мне пришлось корректировать место, темп и глубину. Через короткое время я понял, что я все же смогу сделать это лучше всех. Прошло 15-20 минут и стал приближаться вертолет. У меня кончались силы, сообщили, что вертолету негде приземлиться. Как-то он все-таки сел. Подбежала команда, меня сменили, провели фибрилляцию, вкололи адреналин, амиодарон, 10-15 минут делали реанимацию - синдром Лазаря. Пациента отвезли в больницу. Я хотел поехать с ним, но мне самому от нехватки сил стало плохо", - написал кардиолог.

Спустя две недели после случившегося Роберту на электронную почту пришло письмо. В нем было сообщалось, что мужчина, которому он помог, идет на поправку.

"Только что этот господин прислал мне фотографию, на которой он уже водит машину", - отметил Роберт.

Он также напомнил о том, что каждый должен знать, как оказывать первую помощь в подобных ситуациях.

"Это может каждый и знать это должен каждый! Но, к сожалению, не будь меня рядом, этого мужчины тоже уже могло не быть, поскольку никто из сотрудников и гостей отеля не оказал ему первую помощь", - подчеркнул Федерс.