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В этот четверг, 8 ноября, с 10 до 18 часов проводятся запланированные работы по ремонту водопровода на улице Карсавас 48, сообщает предприятие Rīgas ūdens.

По этой причине, водоснабжение будет прекращено на промежутке улицы Карсавас от улицы Истрас до улицы Илукстес.

Подача воды будет прекращена на следующих объектах:

на улице Карсавас 19, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 27a, 28, 29, 30, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52;

на улице Илукстес 81.

Указанное время проведения ремонтных работ может меняться в зависимости от объема работы. После возобновления водоснабжения возможно кратковременное помутнение воды.

Rīgas ūdens приносит извинения своим клиентам за доставленные неудобства.

Фото: pixabay.com