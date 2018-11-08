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В Айзкраукле 7 ноября Госполиция задержала водителя 1999 г.р., который находился за рулем в состоянии алкогольного опьянения. Молодой человек хотел уклониться от наказания и предложил полицейским 400 евро, сообщает старший специалист Управления полиции Земгальского региона Иева Сиетниеце.

У водителя Volkswagen Golf при проверке было установлено более одного промилле алкоголя. За предложение правоохранительным органам взятки начато следствие.

Напомним, как ранее писал Mixnews, в этом году в Латвии зарегистрировано 37 попыток подкупа дорожных полицейских, размер предложенных полицейским взяток колеблется от 10 до 500 евро.

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