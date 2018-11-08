Журналист: из-за Ринкевича в Латвии обитают военные друзья России (12)

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Общество | 8 ноября 2018 года, 16:53

Публицист и журналист Отто Озолс обрушился с критикой на главу внешнего дипломатического ведомства Эдгара Ринкевича за то, что тот допустил присутствие в составе многонациональной группы НАТО в Латвии испанских военнослужащих.

Озолс указывает на двойную игру Испании, ссылаясь на тот факт, что корабли Военно-морского флота России в скором времени получат доступ к испанскому порту в Сеуте.

"Этим мы можем констатировать, что благодаря МИД Ринквевича в Латвии находятся не только дружественные России войска, но и давний активный российский партнер по вооруженным силам. Испанский министр иностранных дел встречался с главой МИД России и снова нашли общий язык", - написал журналист в своем Twitter, снабдив свою публикацию сообщением американского политического советника и ветерана армии США Люка Коффи.

Российский ракетный крейсер Северного флота "Маршал Устинов", танкер "Дубна" и буксир СБ-406, совершающие поход в акватории Средиземного моря, с 9 по 12 ноября зайдут в испанский анклав на севере Марокко Сеута для пополнения запасов топлива и других припасов, а также отдыха экипажей, сообщают местные СМИ.

На данный момент в Латвии находятся 1400 военнослужащих различных стран НАТО, причем, как отмечает Минобороны, в будущем их число вырастет.

Помимо этого, в Латвии находятся бронемашины, танки и различные военные транспортные средства, отметили в ведомстве. Львиная доля этого контингента — 1300 человек относится к возглавляемой Канадой международной боевой группе.

Помимо Канады, в состав многонациональной группы НАТО в Латвии входят более 1000 военнослужащих из Албании, Италии, Польши, Канады, Словении, Словакии, Чехии и Испании.

Фото: flickr.com/photos/latvijas_armija

Комментарии 12
Владимир Варзилов3 часа назад
Отто хочет чтоб на него обратили внимание. Только кому он нужен
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А разве это в компетенции?3 часа назад
Министра одной конкретной страны, кого из блока НАТО пускать к себе на учения, а кого нет?
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Светлана3 часа назад
Из за ренкевича они НЕ обитают в латвии и слава богу. Гондурас блин, друзья. Посмеялась.
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