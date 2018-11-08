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Публицист и журналист Отто Озолс обрушился с критикой на главу внешнего дипломатического ведомства Эдгара Ринкевича за то, что тот допустил присутствие в составе многонациональной группы НАТО в Латвии испанских военнослужащих.

Озолс указывает на двойную игру Испании, ссылаясь на тот факт, что корабли Военно-морского флота России в скором времени получат доступ к испанскому порту в Сеуте.

"Этим мы можем констатировать, что благодаря МИД Ринквевича в Латвии находятся не только дружественные России войска, но и давний активный российский партнер по вооруженным силам. Испанский министр иностранных дел встречался с главой МИД России и снова нашли общий язык", - написал журналист в своем Twitter, снабдив свою публикацию сообщением американского политического советника и ветерана армии США Люка Коффи.

Ar šo mēs varam konstatēt, ka pateicoties Rinkēviča @Arlietas Latvijā atrodas ne tikai Krievijai draudzīgas valsts karaspēks, bet arī Krievijas sena aktīva sadarbības partnetvalsts karaspēks. Spānijas ārlietu ministrs tikās ar Krievijas ārlietu min. un atkal atrada kopēju valodu. https://t.co/uaEJ7Cklge — Otto Ozols (@OttoOzols) 8 ноября 2018 г.

Российский ракетный крейсер Северного флота "Маршал Устинов", танкер "Дубна" и буксир СБ-406, совершающие поход в акватории Средиземного моря, с 9 по 12 ноября зайдут в испанский анклав на севере Марокко Сеута для пополнения запасов топлива и других припасов, а также отдыха экипажей, сообщают местные СМИ.

На данный момент в Латвии находятся 1400 военнослужащих различных стран НАТО, причем, как отмечает Минобороны, в будущем их число вырастет.

Помимо этого, в Латвии находятся бронемашины, танки и различные военные транспортные средства, отметили в ведомстве. Львиная доля этого контингента — 1300 человек относится к возглавляемой Канадой международной боевой группе.

Помимо Канады, в состав многонациональной группы НАТО в Латвии входят более 1000 военнослужащих из Албании, Италии, Польши, Канады, Словении, Словакии, Чехии и Испании.

Фото: flickr.com/photos/latvijas_armija