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Президент Латвии Раймонд Вейонис попросил спикера Сейма Инару Мурниеце замещать его на параде Национальных вооруженных сил и подразделений внутренних дел, который состоится 11 ноября у памятника Свободы.

Официальное заявление президента об этом опубликовано в издании Latvijas Vēstnesis.

Вейонис 10 ноября отправится в Париж, где примет участие в мероприятиях столетия окончания Первой мировой войны и открытии Форума мира.

Такой случай, когда во время отсутствия президента спикер Сейма выполняет его функции на военном параде, в Латвии происходит впервые.

11 ноября в Париже откроется Парижский форум мира, в котором также примет участие президент Латвии. В мероприятиях примут участие президент США Дональд Трамп и другие лидеры государств. Основная церемония состоится 11 ноября в Париже у Триумфальной арки.

Фото: Flikr