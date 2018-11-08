Впервые в истории Латвии спикер Сейма будет командовать военным парадом (3)
Президент Латвии Раймонд Вейонис попросил спикера Сейма Инару Мурниеце замещать его на параде Национальных вооруженных сил и подразделений внутренних дел, который состоится 11 ноября у памятника Свободы.
Официальное заявление президента об этом опубликовано в издании Latvijas Vēstnesis.
Вейонис 10 ноября отправится в Париж, где примет участие в мероприятиях столетия окончания Первой мировой войны и открытии Форума мира.
Такой случай, когда во время отсутствия президента спикер Сейма выполняет его функции на военном параде, в Латвии происходит впервые.
11 ноября в Париже откроется Парижский форум мира, в котором также примет участие президент Латвии. В мероприятиях примут участие президент США Дональд Трамп и другие лидеры государств. Основная церемония состоится 11 ноября в Париже у Триумфальной арки.
Фото: Flikr
Лишь бы эта одержимая не скомандовала "пли!" в сторону Депилса.