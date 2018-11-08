Впервые в истории Латвии спикер Сейма будет командовать военным парадом (3)

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Общество | 8 ноября 2018 года, 20:01

Президент Латвии Раймонд Вейонис попросил спикера Сейма Инару Мурниеце замещать его на параде Национальных вооруженных сил и подразделений внутренних дел, который состоится 11 ноября у памятника Свободы.

Официальное заявление президента об этом опубликовано в издании Latvijas Vēstnesis.

Вейонис 10 ноября отправится в Париж, где примет участие в мероприятиях столетия окончания Первой мировой войны и открытии Форума мира.

Такой случай, когда во время отсутствия президента спикер Сейма выполняет его функции на военном параде, в Латвии происходит впервые.

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11 ноября в Париже откроется Парижский форум мира, в котором также примет участие президент Латвии. В мероприятиях примут участие президент США Дональд Трамп и другие лидеры государств. Основная церемония состоится 11 ноября в Париже у Триумфальной арки.

Фото: Flikr

Комментарии 3
Майк15 минут назад
Пипец,президент ехает с родинки...
2
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Адельфина2 минуты назад
Да? А в нормальных государствах верховного главнокомандующего заменяет министр обороны.
Лишь бы эта одержимая не скомандовала "пли!" в сторону Депилса.
1
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Patriot11 минут назад
Loti simboliski, ka Nacionàlàs Apvienìbas pàrstàve komandès Latvijas armijas paràdi. Vini to ir pelnìjusi, jo vinu nopelni mùsu valsts drosìbas stiprinàsanà ir neapstrìdami.
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