Впервые в истории Латвии спикер Сейма будет принимать военный парад (16)

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Общество | 8 ноября 2018 года, 20:01

Президент Латвии Раймонд Вейонис попросил спикера Сейма Инару Мурниеце замещать его на параде Национальных вооруженных сил и подразделений внутренних дел, который состоится 11 ноября у памятника Свободы.

Официальное заявление президента об этом опубликовано в издании Latvijas Vēstnesis.

Вейонис 10 ноября отправится в Париж, где примет участие в мероприятиях столетия окончания Первой мировой войны и открытии Форума мира.

Такой случай, когда во время отсутствия президента спикер Сейма выполняет его функции на военном параде, в Латвии происходит впервые.

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11 ноября в Париже откроется Парижский форум мира, в котором также примет участие президент Латвии. В мероприятиях примут участие президент США Дональд Трамп и другие лидеры государств. Основная церемония состоится 11 ноября в Париже у Триумфальной арки.

Фото: Flikr

Комментарии 16
x12 часа назад
нафик то столетие .. туса с трампом и компанией важнее
2
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Село2 часа назад
Люби меня по Французски. Баба пороха не нюхала, а будет принимать парад. Пускай мужу щи варит, а пардон она в разводе.
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Адельфина2 часа назад
Да? А в нормальных государствах верховного главнокомандующего заменяет министр обороны.
Лишь бы эта одержимая не скомандовала "пли!" в сторону Депилса.
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