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14 ноября пройдет Всемирный день борьбы с диабетом. Чтобы обратить внимание людей к этому заболеванию, Латвийская федерация в этот же день приглашает всех желающих на информативное мероприятие в Овощной павильон Рижского центрального рынка (ул. Централтиргус, 3 k-3) с 14:00 до 17:00 часов.

На мероприятии можно будет бесплатно проконсультироваться с врачами, проверить свой уровень холестерина, а также получить купон на бесплатную проверку уровня сахара в крови.

"В Латвии более 90 000 пациентов с диабетом, диагноз затрагивает многие семьи. Наличие диабета приводит к изменениям в буднях не только самих пациентов, но и их родственников, что создает много новых проблем. Вот почему в этом году мы хотим подчеркнуть важную роль семей в лечении и профилактике диабета, – отмечает президент федерации, эндокринолог Индра Штелмане.

Она указала, что согласно статистики, каждый второй взрослый пациент не подозревает, что у него диабет. Поэтому Штелмане призывает всех регулярно проверять свое здоровье и выявлять риски диабета.

Латвийское общество детско-юношеского диабета приглашает на другое мероприятие "Узнай диабет – спаси жизнь!", которое пройдет 17 ноября текущего года на рынке Калнциемского квартала (ул. Калнциема, 35) в Риге с 10:00 до 16:00 часов. В этом месте также будут доступны консультации специалиста по питанию, а также пройдет дегустация искусственных подсластителей пищи и творческая мастерская по изготовлению отражателей.

Диабет с каждым годом поражает все большее число людей во всем мире, и врачи напоминают, что в 80% случаев заболевание можно предотвратить или притормозить его развитие, изменив привычки питания и внедрив в свою жизнь физическую активность. Больше информации о лечении и профилактике диабета – на сайте diabets.lv.

Фото: pixabay.com