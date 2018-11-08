Общество |

Супруг владелицы недавно открывшегося ресторана национальной латышской кухни JŪRA в Крыму Павел Башкатов на своей странице Facebook рассказал, что его вызвала к себе на беседу Полиция безопаности (ПБ) Латвии.

В эфире радио Baltkom Павел Башкатов подтвердил факт вызова в Полицию Безопасности, но тут же уточнил свой статус, который неверно преподносят СМИ.

"В СМИ регулярно говорят, что мы вдвоем совладельцы. Это не правда. Владелец моя жена Виктория Сысолятина. Бизнес принадлежит полностью ей. Она гражданка России. У нее есть вид на жительство в Латвии. В Крыму она работает согласно законам РФ. К такому повороту событий [вызову из Полиции безопасности - прим. ред.] я был готов. Они работают, делают свои работу, на них тоже давят, спустить на тормозах это они не могу - они позвонили и пригласили меня на беседу", - рассказал супруг владелицы ресторана.

Павел Башкатов, имеющий латвийское гражданство, периодически возвращается в Латвию, чтобы соблюдать временные квоты нахождения на территории России.

"Я вынужден возвращаться в Латвию, так как я гражданин ЛР. Три месяца в течение полугода я могу находится в России. Сейчас прохожу процедуру на разрешение на временное проживание в РФ", - сказал Павел.

На вопрос, не боится ли он своего задержания, в случае появления в Латвии, мужчина ответил, что он никаких правонарушений он не совершал.

"Повестку мне должны выслать. Я пойду в Полицию безопасности с адвокатом. Я никаких латвийских законов не нарушал. Я перед законом абсолютно чист. Хотят поговорить. Поговорим", - сказал Башкатов.

Также Павел Башкатов рассказал о том, как относятся к ним власти Крыма и местные жители.

"Местная власть относится к нам лояльно, жители тоже. Что касается бизнеса, то о нас, благодаря скандалу, узнало больше народу. Может быть будет больше человек к нам ходить. У нас очень вкусно", - сказал Павел.

По словам мужчины, после всего произошедшего у него чувства к родине не изменились.

"Какие чувства я могу испытывать к стране, в которой я родился, в которой вырос, учился, где у меня огромное количество друзей и родственников? Конечно, я люблю эту страну! Конечно! Но бывает так... Даже слова тяжело подобрать... Бывает так, что власть не всегда лояльна к своим гражданам. Но я ничего плохо сказать не могу", - признался мужчина.

Напомним, как ранее писал Mixnews, еще в середине октября Полиция безопасности начала заниматься оценкой распространенной в СМИ информации о том, что семейная пара из Латвии открыла ресторан латышской кухни на Крымском полуострове, который был присоединен к РФ в 2014 году. За нарушение режима санкций предусмотрена уголовная ответственность.

Основательница заведения Виктория Сысолятина с супругом Павлом Башкатовым и сыновьями купили суши-бар и сделали вместо него латышский ресторан. По их словам, им просто понравился Крым как место для жизни, ведения бизнеса и воспитания детей.

С меню ресторана можно ознакомиться ЗДЕСЬ.

В МИД Латвии пояснили, что в связи с определенными санкциями ЕС, "реагируя на незаконную аннексию Крыма и Севастополя", есть определенный запрет на импорт продуктов крымского происхождения, покупку недвижимости в Крыму или Севастополе, экспортировать конкретные товары и технологии, а также предоставлять услуги, связанные с туристической деятельностью в Крыму.

За нарушение санкций предусмотрена уголовная ответственность.

Например, два года назад ПБ провела расследование уголовного дела, связанного с организацией туристических поездок в Крым. По делу была осуждена работница компании Mkbc Tour.

Фото: flickr.com/tcp909