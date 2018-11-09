Американцы открыли в Гаркалне железнодорожную переправу для танков (19)

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Общество | 9 ноября 2018 года, 17:44

В Гаркалне накануне была открыта новая железнодорожная линия - отреставрированная рампа, приспособленая для погрузки и разгрузки военной техники.

В мероприятии приняли участие министр обороны Раймонд Бергманис, командующий НВС Леонид Калниньш и американские союзники в лице посла США в Латвии Ненси Петит.

В ходе мероприятия прошли показательные выступления - четыре боевых танка армии США Abrams впервые использовали приспособленный для военных нужд участок железной дороги.

Между тем, пользователи соцсетей не понимают, зачем доставляют тяжелую технику: неужели в Латвии — стране НАТО и ЕС возможны открытые боевые действия.

"Развитие железной дороги для безопасности Латвии нужно, однако не понимаю насчет танков и самоходных гаубиц. Для чего они предназначены. Если будет война, будут ракеты, управляемые снаряды, дроны, будет гибридная война. В кого гаубицы будут стрелять? В сателлиты?" - удивляется пользователь под ником Кипс.

Другой комментатор под ником "Par vai Pret? Pie kājas!‏" отметил, что кроме "гибридной" ведутся и конвенциональные войны, как в случае с Украиной. Именно для этого и нужно конвенциональное оружие.

"Прости, но ни одна война еще не обходилась без солдат и их поддерживает артиллерия (и те же гаубицы), авиация и так далее".

"Неужели в Латвии возможен украинский сценарий? Если бы Латвия была изолирована...Но мы страна ЕС и НАТО. А США союзники. В Латвии локальный конфликт невозможен, может быть только война между большими государствами. В этом все дело. Милитаристы живут в архаической военной доктрине...", - написал пользователь.

Комментарии 19
А2 часа назад
Вот и новый хозяин и фотка лшний раз тому подтверждение независимые вы наши аж по стойке смирно это заметно -да и флаг один должен быть а тут два и думаю всем понятно кто в этом дурдоме хозяин окончательно
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Жлобина2 часа назад
Латыши!!!!!Остановитесь!!!!!!!!!!!!Вы не видите куда Вас заталкивают?
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Патриот2 часа назад
Дорога в ад! Добро пожаловать! Россия достойно встретит ОПГ НАТО!
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