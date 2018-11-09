Maxima: все больше латвийцев предпочитают здоровое питание (1)
Результаты исследования «Компас розничной торговли Maxima», проведенного во втором квартале 2018 года, показывают, что сезонные продукты выбирают 30,2% жителей, что на 3,9% больше, чем в соответствующем периоде прошлого года.
«Возросший в этом году спрос на сезонные продукты можно объяснить необычно теплым для Латвии летом. Для жителей важно, чтобы продукция производилась в Латвии. Одна из причин такого выбора – стремление жителей к здоровому образу жизни. Изменениями покупательских предпочтений в пользу полезного для здоровья питания объясняется и возрастание спроса на вегетарианские и веганские продукты», – сообщил руководитель по коммуникации компании Maxima Latvija Янис Бесерис.
Согласно данным аналитического обзора «Компас розничной торговли Maxima», почти четверть жителей (24,6%) выбирает полезные для здоровья продукты, 25,6% опрошенных уделяют пристальное внимание составу продуктов.
Исследование было проведено в сотрудничестве с исследовательским центром рынка и общественного мнения SKDS в июле 2018 года – в нем приняло участие 1005 респондентов в возрасте от 18 до 74 лет.
Man šķiet, ka tas nav normāls attiecību veids. Kad sākumā dzirdēju par to runājam, it kā nelikās nekas briesmīgs, bet, kad ieraugu to pa īstam dzīvē, tad liekas – fui!