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Результаты исследования «Компас розничной торговли Maxima», проведенного во втором квартале 2018 года, показывают, что сезонные продукты выбирают 30,2% жителей, что на 3,9% больше, чем в соответствующем периоде прошлого года.

«Возросший в этом году спрос на сезонные продукты можно объяснить необычно теплым для Латвии летом. Для жителей важно, чтобы продукция производилась в Латвии. Одна из причин такого выбора – стремление жителей к здоровому образу жизни. Изменениями покупательских предпочтений в пользу полезного для здоровья питания объясняется и возрастание спроса на вегетарианские и веганские продукты», – сообщил руководитель по коммуникации компании Maxima Latvija Янис Бесерис.

Согласно данным аналитического обзора «Компас розничной торговли Maxima», почти четверть жителей (24,6%) выбирает полезные для здоровья продукты, 25,6% опрошенных уделяют пристальное внимание составу продуктов.

Исследование было проведено в сотрудничестве с исследовательским центром рынка и общественного мнения SKDS в июле 2018 года – в нем приняло участие 1005 респондентов в возрасте от 18 до 74 лет.