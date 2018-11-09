"Добавим больше человечности": Norvik banka сменит название (4)

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Общество | 9 ноября 2018 года, 11:17

Norvik banka с сегодняшнего дня меняет название на PNB banka.

"Мы являемся банком для людей, поэтому одновременно сделали название более коротким и более широким - добавив к нему ценность "для людей". Буква Р в новом названии - от английского "people" ("люди"). Таким образом, новое название банка включает одну из наших ценностей - людей и человеческие отношения. Сменой названия мы подтверждаем свою доступность каждому, кому важно получить выгодные и соответствующие своим нуждам финансовые услуги", - заявил председатель правления банка Оливер Брамвел.

Банк продолжит предоставлять все прежние услуги. Все заключенные клиентами договоры останутся в силе, работа банка продолжится во всех филиалах в обычном режиме.

Смена названия на PNB Banka во всех 40 филиалах в Латвии произойдет постепенно.

Банк был зарегистрирован в апреле 1992 года под названием Latvijas starptautiskā biržu banka, а уже в сентябре того же года сменил название на Latvijas Ekonomiskā komercbanka. В 2004 году его название сменилось на "Lateko banka", а под названием "Norvik banka" он работал с декабря 2006 года.

По объему активов Norvik banka в июне 2018 года был шестым крупнейшим банком в Латвии. Контрольный пакет Norvik banka принадлежит российскому инвестору Григорию Гусельникову.

Фото: pnbbanka.eu

Комментарии 4
Latvijas Saimnieks13 минуты назад
Ļoti labi!
Cik esmu dzirdējusi no saviem vecākiem, tad pirmskara Latvijā dzīvojošie ebreji esot bijuši kārtīgi cilvēki, palīdzējuši ekonomikā un atbalstījuši valsti, ko neteiksim par iebraucējiem.
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Жлобина1 час назад
Незнаю,незнаю,а я этим банком доволен!Не какой-то сведбанка-узурпаторСС.
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Ну 1 час назад
На счет"человечности" не знаю,а вот поборы "за услуги" и скорости обслуживания в банке как раз наоборот.
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