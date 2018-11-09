Общество |

Из-за финансовых трудностей жительница Риги Маргарита решила взять кредит в размере 3 400 евро. В марте этого года она заключила соглашение с Latvijas Hipotēka и получила необходимую ей сумму, но как выяснилось, случайно продала этому кредитному учреждению свою квартиру, притом ниже кадастровой стоимости.

Согласно заключенному договору, недвижимость можно вернуть, но это оказалось не так просто сделать, пишет Skaties.lv.

В документах было указано, что свое жилье женщина продает за 4900 евро и 1500 из них получает наличными. Но в итоге она получила от предприятия лишь 3400 евро. А те 1500, которые должны были быть выплачены наличными, Latvijas Hipotēka забирала себе на оплату расходов по выдаче кредита.

В результате квартира Маргарите больше не принадлежала, и она должна была снимать ее у фирмы за 100 евро в месяц.

Представители Latvijas Hipotēka обещали, что через три месяца заключат с Маргаритой договор о кредите, если выплаты за аренду будут вносится вовремя и она сможет доказать свой доход.

Когда спустя три месяца женщина пришла, чтобы разорвать договор и выкупить назад свою квартиру, так как за аренду деньги вносила вовремя и подготовила справку о доходах, то получила отказ, потому что ей не хватало легальных доходов. Маргарите предложили продолжить арендовать квартиру еще три месяца и дали ей подписать новый, но как оказалось "ложный" договор.

"Они сказали, что с предыдущими тремя месяцами было все в порядке, и тот договор закрыт, теперь нужен новый. Я его и подписала, но оказалось, что я тем самым отказалась от права выкупа квартиры", - рассказывает Маргарита.

Когда она поняла, что уже не может выкупить квартиру обратно, то попросила свою знакомую помочь, а та показала договор юристу. Юрист обнаружила, что Latvijas Hipotēka квартиру заложила в WestKredit и в договоре о покупке не были указаны многие важные для клиента пункты.

Представители Latvijas Hipotēka уверены, что все честно – женщину ознакомили с условиями договора, и она с ними согласилась, подписав документ. Чтобы выкупить свою квартиру уже за 4900 евро Маргарите ничего другого не остается, кроме как снова одалживать средства.

Фото: pexels.com