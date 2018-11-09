Общество |

56% жителей Латвии оказывают поддержку своим родителям пенсионного возраста. Такие данные получены в ходе опроса, проведенного обществом управления вложениями INVL Asset Management и социологической компанией SKDS.

39% латвийцев своим родителям-пенсионерам оказывают не финансовую, а другую поддержку, а финансово родителям помогают 30% респондентов.

Согласно данным опроса, среди респондентов, которые родителям оказывают финансовую поддержку, 27% помогают в месяц суммой в 50 евро, 28% - от 51 до 100 евро, 14% - от 101 до 150 евро в месяц.

Чаще всего финансовую поддержку родителям оказывают люди в возрасте от 35 до 54 лет, работающие в государственном секторе, руководители высшего или среднего звена, люди, которым принадлежит свой бизнес.

Также опрос показал, что 28% респондентов не рассчитывают на государственную пенсию как достаточную финансовую поддержку в старости. 8% признались, что в старости надеются на детей, а 37% опрошенных не рассчитывают на их финансовую поддержку.

Фото: pexels.com