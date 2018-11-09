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Президент Банка Латвии (БЛ) Илмар Римшевич является подозреваемым по еще одному уголовному процессу, который находится в делопроизводстве Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (KNAB).

Бюро не сообщает, какие статьи Уголовного закона инкриминируются Римшевичу по этому процессу и имеет ли данное дело связь с событиям вокруг ABLV Bank. Адвокат Римшевича Юрис Гринвалдс от комментариев по этому делу воздержался.

Передача LTV De facto в марте этого года сообщила, что KNAB начало уголовный процесс по заявлению представителей ABLV Bank и он прямо или косвенно может быть связан с заявлением структуры Минфина США по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN), в котором упоминалось взяточничество среди государственных должностных лиц Латвии.

Руководство ABLV Bank категорически отрицало дачу взяток, но после заявления обратилось в ряд правоохранительных учреждений, в том числе в KNAB.

Римшевич и предприниматель Марис Мартинсонс в настоящее время проходят как обвиняемые по другому уголовному процессу, который находится в Генпрокуратуре и который до этого расследовало KNAB. Летом этого года Генпрокуратура предъявила Римшевичу обвинение во взяточничестве, а Мартинсонсу - в его поддержке.

Ведущая дело прокурор Виорика Йиргена сообщила, дело было начато по заявлениям двух акционеров Trasta komercbanka (TKB). Оба акционера фигурируют в деле как лица, дававшие взятку, но освобождены от уголовной ответственности, поскольку добровольно обратились в правоохранительные учреждения с информацией о взяточничестве.

В свою очередь Госполиция занимается расследованием дела по заявлению крупнейшего владельца Norvik banka Григория Гусельникова, который утверждает, что Римшевич годами вымогал у него взятки.