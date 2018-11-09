Главу Банка Латвии подозревают по еще одному уголовному делу (3)

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Общество | 9 ноября 2018 года, 14:08

Президент Банка Латвии (БЛ) Илмар Римшевич является подозреваемым по еще одному уголовному процессу, который находится в делопроизводстве Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (KNAB).

Бюро не сообщает, какие статьи Уголовного закона инкриминируются Римшевичу по этому процессу и имеет ли данное дело связь с событиям вокруг ABLV Bank. Адвокат Римшевича Юрис Гринвалдс от комментариев по этому делу воздержался.

Передача LTV De facto в марте этого года сообщила, что KNAB начало уголовный процесс по заявлению представителей ABLV Bank и он прямо или косвенно может быть связан с заявлением структуры Минфина США по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN), в котором упоминалось взяточничество среди государственных должностных лиц Латвии.

Руководство ABLV Bank категорически отрицало дачу взяток, но после заявления обратилось в ряд правоохранительных учреждений, в том числе в KNAB.

Римшевич и предприниматель Марис Мартинсонс в настоящее время проходят как обвиняемые по другому уголовному процессу, который находится в Генпрокуратуре и который до этого расследовало KNAB. Летом этого года Генпрокуратура предъявила Римшевичу обвинение во взяточничестве, а Мартинсонсу - в его поддержке.

Ведущая дело прокурор Виорика Йиргена сообщила, дело было начато по заявлениям двух акционеров Trasta komercbanka (TKB). Оба акционера фигурируют в деле как лица, дававшие взятку, но освобождены от уголовной ответственности, поскольку добровольно обратились в правоохранительные учреждения с информацией о взяточничестве.

В свою очередь Госполиция занимается расследованием дела по заявлению крупнейшего владельца Norvik banka Григория Гусельникова, который утверждает, что Римшевич годами вымогал у него взятки.

Комментарии 3
Alex25 минут назад
Как его увижу, так вспоминаю его нытьё - мне за домик ,за ипотеку надо расплатиться.Тогда я посчитал его зарплату, и получилось больше 100 лет .Оказалось что он "ударник труда" ,и давно расплатился.
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Адельфина19 минут назад
В нашем государстве высокое должностное лицо просто НЕ может Не быть запачканным в той или иной афере, - потому что выбирают его не по уму, опыту, профессионализму, и не для того, чтобы двигать вперед государство, - а именно для того, чтобы пачкаться вместо кого-то в той или иной афере!
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ёжик27 минут назад
видимо так много наворовал что никак закончить не могут, да посадите его наконец, успокойте публику
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