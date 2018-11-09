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Главный редактор “Медузы” Иван Колпаков сложил полномочия, об этом он сообщил в своем аккаунте в Facebook. Об этом также сообщает портал Meduza.

Вот что написал Иван Колпаков.

"С этой минуты я не главный редактор «Медузы».

Я ухожу, потому что не вижу иного выхода. Потому что так будет лучше для «Медузы».

Все же позволю себе сказать, как я это чувствую. Я ухожу, потому что мне больно видеть, как вы уничтожаете то, что я строил. Потому что мне противна несправедливость. Потому что не все, что сломалось, нужно обязательно чинить.

По поводу так называемого инцидента. Я категорически отказываюсь признавать обвинения в харассменте и сексуальных домогательствах. Но я оказался в ситуации, когда невозможно и бессмысленно себя защищать. Впрочем, об этом как-нибудь в другой раз.

Исполняющей обязанности главного редактора «Медузы» я назначил Татьяну Ершову. Галя Тимченко и Илья Красильщик согласны с моим решением. Я предложу ее кандидатуру совету директоров и думаю, что совет ее утвердит. Таня талантливая, амбициозная, мудрая, профессиональная и принципиальная. У нее все получится.

Я по-прежнему один из трех основателей «Медузы». И буду по мере сил участвовать в ее работе. Но не как руководитель. Этот этап в моей жизни закончился.

Я горжусь тем, что сделал как главный редактор «Медузы». Это крутое издание. Возможно, самое крутое из тех, которые мне доводилось наблюдать.

Пока”.

Как уже сообщалось, 20 октября, на вечеринке в честь дня рождения «Медузы», который отмечался в Риге, произошел инцидент, который и дал развитие всем последующим событиям. Главный редактор Иван Колпаков, который был сильно пьян, прикоснулся к ягодице жены одного из сотрудников «Медузы» и сказал: «Ты единственная на этой вечеринке, кого я могу харассить, и мне за это ничего не будет». Колпаков после инцидента неоднократно принес извинения девушке и ее мужу, сотруднику "Медузы". После того, как случившееся получило огласку, инцидент разбирался на разных уровнях, вплоть до Совета директоров. Совет принял решение оставить Колпакова на своем посту. С решением СД не согласился муж пострадавшей, он подал заявление об уходе из "Медузы", после чего в отставку подал и главный редактор.

Исполняющим обязанности главного редактора назначена Татьяна Ершова, ранее занимавшая должность управляющего редактора «Медузы».

Иван Колпаков — один из основателей «Медузы», он был главным редактором издания с 2016 года.