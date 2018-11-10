﻿ В Латвии закрывают тюрьмы: за 8 лет заключенных стало вдвое меньше, Mixnews.lv

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Современные тюрьмы для безопасности общества - в этом состоит план Управления мест заключения по реформированию тюремной системы в Латвии, пишет Neatkarīgā Rīta Avīze.

Основной причиной закрытия тюрем в Латвии является сокращение количества заключенных в стране и плохое техническое состояние. Так, восемь лет назад в латвийских тюрьмах было 7050 заключенных, а в этом году их уже менее 3500.

Пока на пути к реализации реформы тюремной системы удается закрывать лишь старые тюрьмы с плохими условиями, но новые и современные пока не построены.

Напомним, с 1 апреля будущего года прекратит работу Брасская тюрьма. 340 заключенных будут распределены по другим учреждениям, а 170 работников получат работу в одной из оставшихся девяти тюрем.

Брасская тюрьма - четвертая закрытая за последние годы. Теперь на очереди Елгавская и Лиепайская тюрьмы.

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