﻿ В Латвии закрывают тюрьмы: за 8 лет заключенных стало вдвое меньше, Mixnews.lv

В Латвии закрывают тюрьмы: за 8 лет заключенных стало вдвое меньше (3)

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Общество | 10 ноября 2018 года, 20:11

Современные тюрьмы для безопасности общества - в этом состоит план Управления мест заключения по реформированию тюремной системы в Латвии, пишет Neatkarīgā Rīta Avīze.

Основной причиной закрытия тюрем в Латвии является сокращение количества заключенных в стране и плохое техническое состояние. Так, восемь лет назад в латвийских тюрьмах было 7050 заключенных, а в этом году их уже менее 3500.

Пока на пути к реализации реформы тюремной системы удается закрывать лишь старые тюрьмы с плохими условиями, но новые и современные пока не построены.

Напомним, с 1 апреля будущего года прекратит работу Брасская тюрьма. 340 заключенных будут распределены по другим учреждениям, а 170 работников получат работу в одной из оставшихся девяти тюрем.

Брасская тюрьма - четвертая закрытая за последние годы. Теперь на очереди Елгавская и Лиепайская тюрьмы.

Фото: pixabay.com

Комментарии 3
Ъ1 час назад
Смотрите глубже,не только заключенных стало меньше,людей стало меньше вдвойне,хорошо если полтора миллиона наберется с туристами.
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Наш суд самый гуманный суд в мире!54 минуты назад
Открою вам один секрет! Сейчас вообще в тюрьму не сажают, в тюрьме кормить их надо и охранять. А так штраф, условно, исправительные работы.
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Крыса1 час назад
Очень хорошо, чем меньше заключенных тем менее криминальная страна :)
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