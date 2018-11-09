"Скорая" объявила чрезвычайную ситуацию из-за нехватки медиков (13)

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Общество | 9 ноября 2018 года, 14:57

В Службе неотложной медицинской помощи (СНМП) принято решение объявить чрезвычайную медицинскую ситуацию в Рижском региональном центре.

Чрезвычайной медицинской ситуацией считается ситуация, которая возникает в лечебных учреждениях, на административных территориях самоуправлений или в стране в случае, если объем незамедлительно доступных медицинских ресурсов не отвечает имеющемуся или прогнозируемому числу пострадавших или заболевших.

Фото: flickr.com/photos/nmpdienests

Комментарии 13
mutter1 час назад
Зато гигантское количество чиновников, от самоуправлений до агентств, которые кормятся из бюджета. Вы даже не представляете: цена вопроса этих агентств составляет от 150 до 200 миллионов евро в год. Они ничего не производят, они ничего не дают, они оформляют консультации, неудачные советы… За примером далеко ходить не будем: продажа банка Citadele, продажа LeipAjas metalurgs…

http://www.press.lv/post/gerchikov-chinovniki-stali-bedstviem-dlya-latvii/
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Патриот1 час назад
Латыши будут теперь с гордостью умирать на просторах своей страны по латышски без русских врачей которых тупо изгнали из. Латвии. Валода важнее жизни латыша!
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вова1 час назад
Проще на машинах погасить мигалки и заклеить ATRA...
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