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В Службе неотложной медицинской помощи (СНМП) принято решение объявить чрезвычайную медицинскую ситуацию в Рижском региональном центре.

Чрезвычайной медицинской ситуацией считается ситуация, которая возникает в лечебных учреждениях, на административных территориях самоуправлений или в стране в случае, если объем незамедлительно доступных медицинских ресурсов не отвечает имеющемуся или прогнозируемому числу пострадавших или заболевших.

Фото: flickr.com/photos/nmpdienests