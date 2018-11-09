"Скорая" объявила чрезвычайную ситуацию из-за нехватки медиков (13)
Общество | 9 ноября 2018 года, 14:57
В Службе неотложной медицинской помощи (СНМП) принято решение объявить чрезвычайную медицинскую ситуацию в Рижском региональном центре.
Чрезвычайной медицинской ситуацией считается ситуация, которая возникает в лечебных учреждениях, на административных территориях самоуправлений или в стране в случае, если объем незамедлительно доступных медицинских ресурсов не отвечает имеющемуся или прогнозируемому числу пострадавших или заболевших.
Фото: flickr.com/photos/nmpdienests
http://www.press.lv/post/gerchikov-chinovniki-stali-bedstviem-dlya-latvii/