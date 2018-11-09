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В день столетия Латвии, 18 ноября, на телебашне на Закюсале в Риге будет поднят самый большой за всю историю государственный флаг Латвии - площадь его полотна составит 800 кв. метров, сообщили в Латвийском госрадиотелецентре.

С 11 по 18 ноября в ознаменование столетия государства флаги Латвии будут подняты на телебашне на Закюсале и еще на 20 башнях по всей стране.

В торжественной церемонии поднятия флага на телебашне в Риге примет участие премьер-министр Марис Кучинскис.

Флаг шириной 20 метров и длиной 40 метров изготовлен из особо прочного, но сравнительно легкого материала. Под центральной частью телебашни сделана специальная конструкция, которая поднимет флаг на высоту 80 метров.

Уже восьмой раз на флагштоке телебашни на Закюсале, самом высоком в ЕС, будет поднят также флаг Латвии площадью 3 на 6 метров. С конца 2014 года он поднимается здесь дважды в год - 4 мая и 18 ноября.

Латвийские флаги будут развеваться на самых высоких башнях в Валмиере, Цесвайне, Даугавпилсе, Резекне, Дундаге, Тукумсе, Сабиле, Эдоле, Дуналке, Сигулде, Улброке, Кулдиге, Лиепае, Вентспилсе, Виляны, Прейли, Ливаны, Виесите, Елгаве с 11 ноября до 20 ноября.