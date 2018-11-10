﻿ Римшевича подозревают в предоставлении неверной информации об ABLV, Mixnews.lv

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Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (KNAB) подозревает президента Банка Латвии Илмара Римшевича в требовании взятки и предоставлении неверной информации правоохранительным органам США о банке ABLV, свидетельствует имеющаяся в распоряжении агентства ЛЕТА информация.

KNAB известно, что Римшевич несколько лет назад встречался с совладельцем банка Эрнестом Бернисом и предложил ему использовать конкретных лоббистов для представительств интересов банка за рубежом, но Бернис от этого предложения отказался и воспользовался услугами своих лоббистов.

Предложение Римшевича он воспринял как требование взятки. KNAB считает, что Римшевич, ведомый желанием отомстить, умышленно предоставил не установленным в ходе расследования правоохранительным органам США недостоверную информацию об банке ABLV.

На основе этой информации структура Минфина США по борьбе с финансовыми преступлениями ("FinCEN") выступила с заявлением об ABLV Bank, в котором говорилось об отмывании денег и взяточничестве. С учетом того, что в результате этого заявления банк был вынужден принять решение о самоликвидации, KNAB считает, что действия Римшевича имели тяжелые последствия.

Как сообщалось, Римшевич является подозреваемым по еще одному уголовному процессу, который находится в делопроизводстве KNAB, свидетельствует имеющаяся в распоряжении агентства ЛЕТА информация.

Бюро не сообщает, какие статьи Уголовного закона инкриминируются Римшевичу по этому процессу и связано ли данное дело с событиями вокруг ABLV Bank, однако агентству ЛЕТА стало известно, что дело касается ABLV Bank и заявления FinCEN.

Латвийское телевидение в свою очередь сообщило, что Римшевич в этом процессе является подозреваемым по двум статьям Уголовного закона - о требовании взятки и злоупотреблении служебным положением.

Адвокат Римшевича Юрис Гринвалдс от комментариев по этому делу воздержался.

Напомним, как сообщала передача de facto на Латвийском телевидении в марте этого года, KNAB начал уголовный процесс по заявлению представителей ABLV Bank и он прямо или косвенно может быть связан с заявлением FinCEN, в котором упоминалось взяточничество среди государственных должностных лиц Латвии.

Руководство ABLV Bank категорически отрицало дачу взяток, но после заявления обратилось в ряд правоохранительных учреждений, в том числе в KNAB.

Римшевич и предприниматель Марис Мартинсонс в настоящее время проходят как обвиняемые по другому уголовному процессу, который находится в Генпрокуратуре и который до этого расследовало KNAB. Летом этого года Генпрокуратура предъявила Римшевичу обвинение во взяточничестве, а Мартинсонсу - в его поддержке.

Ведущая дело прокурор Виорика Йиргена сообщила, что дело было начато по заявлениям двух акционеров АО Trasta komercbanka (TKB). Оба акционера фигурируют в деле как взяткодатели, но освобождены от уголовной ответственности, поскольку добровольно обратились в правоохранительные учреждения с информацией о взяточничестве.

Один из акционеров обратился к Римшевичу еще в 2010 году с просьбой помочь уладить вопросы, связанные с Комиссией рынка капитала и финансов (КРФК), в обмен предложив ему оплаченную поездку на Камчатку.

В свою очередь в 2012 году этот же акционер вместе с еще одним акционером банка повторно обратился к президенту Банка Латвии с просьбой о помощи в вопросах, связанных с КРФК. В качестве платы Римшевич потребовал 500 000 евро, которые предполагалось заплатить двумя частями - одну до принятия решения КРФК, вторую - после него.

Как подчеркнула прокурор, в соответствии с договоренностью 2010 года Римшевич неоднократно давал консультации акционеру TKB, пытаясь таким образом повлиять на решения КРФК. Такого рода консультации оказывались и на основе договоренности 2012 года, но, хотя Римшевичу и удалось повлиять на комиссию таким образом, чтобы она приняла решения, которые были благоприятны для TKB, одновременно с ними были приняты и неблагоприятные решения.

Одним из видов помощи, которую оказывал Римшевич, прокурор назвала содействие в подготовке ответов на вопросы КРФК о ликвидности банка и клиентах-нерезидентах.

Йиргена сообщила, что Римшевичу удалось не полностью выполнить то, что от него просили, поэтому была уплачена только первая часть взятки, то есть 250 000 евро. Мартинсонс в этом процессе выполнял роль посредника, который получил 10% от общей суммы взятки.

После того, как акционеры банка обратились в KNAB, было возбуждено уголовное дело и в результате оперативных действий Римшевич и Мартинсонс были задержаны, проведены обыски и другие оперативно-следственные мероприятия.

До момента, пока в середине июня дело не было передано в прокуратуру, один из обвиняемых отказывался давать показания, но теперь представил различные связанные с делом материалы. Также Йиргена сообщила, что после передачи дела в прокуратуру получены новые доказательства, которые, по мнению прокуратуры, подтверждают факт взяточничества.

В свою очередь Госполиция занимается расследованием дела по заявлению крупнейшего владельца Norvik banka Григория Гусельникова, который утверждает, что Римшевич годами вымогал у него и возглавляемого им кредитного учреждения взятки.