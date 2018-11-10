﻿ Не бережем природу? Латвийцы сдали на переработку лишь треть батареек, Mixnews.lv

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В 2016 году на переработку в Латвии было сдано только 30% использованных батареек и аккумуляторов, что на 15% меньше, чем предусматривает соответствующая директива Европейского союза, свидетельствуют данные статистического бюро Eurostat.

Цели директивы - сдавать на переработку 45% использованных батареек и аккумуляторов - выполнили Бельгия (71%), Люксембург (63%), Венгрия (53%), Литва (53%), Чехия (52%), Австрия (49%), Ирландия (48%), Словакия (48%), Финляндия (46%), а также Швеция, Великобритания, Ирландия и Франция (45%).

В Португалии на переработку в 2016 году было сдано 42% батареек и аккумуляторов, в Польше - 39%, в Испании - 38%, в Словении - 36%, в Италии - 35%, в Эстонии - 31%, а на Кипре - 28%.

Цель принятой ЕС в 2006 году директивы состоит в уменьшении негативного влияния использованных батареек и аккумуляторов на окружающую среду и содействие их переработке.

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