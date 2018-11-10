﻿ Не бережем природу? Латвийцы сдали на переработку лишь треть батареек, Mixnews.lv

Не бережем природу? Латвийцы сдали на переработку лишь треть батареек (3)

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Общество | 10 ноября 2018 года, 17:19

В 2016 году на переработку в Латвии было сдано только 30% использованных батареек и аккумуляторов, что на 15% меньше, чем предусматривает соответствующая директива Европейского союза, свидетельствуют данные статистического бюро Eurostat.

Цели директивы - сдавать на переработку 45% использованных батареек и аккумуляторов - выполнили Бельгия (71%), Люксембург (63%), Венгрия (53%), Литва (53%), Чехия (52%), Австрия (49%), Ирландия (48%), Словакия (48%), Финляндия (46%), а также Швеция, Великобритания, Ирландия и Франция (45%).

В Португалии на переработку в 2016 году было сдано 42% батареек и аккумуляторов, в Польше - 39%, в Испании - 38%, в Словении - 36%, в Италии - 35%, в Эстонии - 31%, а на Кипре - 28%.

Цель принятой ЕС в 2006 году директивы состоит в уменьшении негативного влияния использованных батареек и аккумуляторов на окружающую среду и содействие их переработке.

Фото: pixabay.com

Комментарии 3
Евгений1 час назад
Сказки о вреде батареек - это из серии бизнес проектов как - озоновые дыры,- свинной и птичьи гриппы, ну и прочие "глобальные потепления" конечно.Что в батарейках такого, чего нет в свободной природе? Про кислоту не говорите, в мире все океаны та самая кислая среда. Всё,что привнёс человек это радиация. Радиации в батарейках тоже нет.Так с чего этот Европейский бред "сивой кобылы". Очередной бизнес проект и рабочие места с приличными зарплатами для т.н. экологов.В Латвии это обязательная закупка чистого электричества-афёра с разводом на деньги глупого населения страны. И чем скорее народ поймёт,что его просто имеют на деньги,тем скорее он пошлёт т.н. борцов за экологию подальше.
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Чухонь53 минуты назад
А вы (го-во) купите у меня пустую батарейку, как пустую стеклянную тару.
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brut1 час назад
где кто и как утилизируют батарейки у нас ?
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