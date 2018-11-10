﻿ 18 ноября замок Корнет засветится цветами латвийского флага, Mixnews.lv

18 ноября замок Корнет засветится цветами латвийского флага (2)
Общество | 10 ноября 2018 года, 18:44
В честь 100-летия Латвии в воскресенье, 18 ноября на острове Гернси в цветах латвийского флага подсветят замок Корнет, история которого насчитывает 800 лет, сообщила почетный консул Латвии на Гернси Лилита Крузе.
Она выразила благодарность сотрудникам музея Гернси и спонсору проекта Prime Pavings Ltd.
Замок Корнет расположен на когда-то отделявшемся приливом острове, ныне соединенным с материком волнорезом гавани Сент-Питер-Порта. Он был построен между 1206 и 1256 после завоевания островов Англией.
Фото: en.wikipedia.org
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Paldies mùsu draugiem par sveicieniem mùsu Latvijas 100 gadè.
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