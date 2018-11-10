﻿ В Риге насчитали 50 километров неосвещенных улиц, Mixnews.lv

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В Риге все еще имеется около 50 километров улиц или их участков, на которых нет освещения, сообщил агентству ЛЕТА директор муниципального агентства Rīgas gaisma Янис Друлле.

Большинство неосвещенных участков находятся на четырех магистральных улицах - на улице Маскавас от улицы Тайсна до границы города, улице Крустпилс от улицы Ренцену до улицы Маскавас, и на улице Яунциема гатве от улицы 10.Яунциема шкерслиния до канала Юглас и Даугавгривское шоссе.

Остальные неосвещенные участки значительно короче и расположены в разных микрорайонах столицы.

По словам Друлле, сеть освещения улиц в Риге постепенно расширяется и количество фонарей увеличивается. Со строительством линий освещения в Трисциемсе, которое было завершено в октябре этого года, общее количество уличных фонарей в Риге достигло 49 394 - это на 4964 фонаря или 11,1% больше, чем в 2008 году.

"Таким образом, в среднем за год количество фонарей увеличивается на 500 единиц", - отметил директор агентства.

По словам Друлле, строительство новых линий освещения напрямую связано с доступностью финансирования, а это в свою очередь зависит от возможностей и приоритетов столичного бюджета.

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