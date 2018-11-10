﻿ В Риге помянули жертв Голодомора, Mixnews.lv

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В субботу, в Риге у памятника Свободы помянули жертв Голодомора на Украине.

Сначала в Церкви Скорбящей Богоматери прошла литургия, а после нее состоялось шествие через старую Ригу до памятника Свободы.

У памятника Свободы к присутствующим обратился священник, а также представители украинского общины в Латвии. В память о погибших были зажжены свечи, а также присутствующие спели гимн Латвии и Украины.

В памятном мероприятии также приняли участие депутаты 13-го Сейма – Эдвин Шноре (VL-TB/LNNK), Юта Стрике и Юрис Юрашс (НКП).

В этом году отмечается 85-я годовщина памяти жертв Голодомора. Голод 1932-1933 годов охватил все основные зерновые районы СССР — Украину, Северный Кавказ, Нижнее и Среднее Поволжье, значительную часть Центрально-Черноземной области, Казахстан, Западную Сибирь, Южный Урал.

Тогда, по разным оценкам, погибли от семи до восьми миллионов человек, из них 3-3,5 миллиона — на Украине, два миллиона — в Казахстане и Киргизии, 2-2,5 миллиона — в РСФСР.

Киев считает голодомор геноцидом и актом "тоталитарного террора" против украинцев и добивается от мирового сообщества признания того же. Москва воспринимает действия Киева как попытку политизировать историю, а также внести недоверие и враждебность в отношения двух стран.

Фото: pixabay.com