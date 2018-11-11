﻿ Латвийская армия получит новые ракеты уже в следующем году, Mixnews.lv

Латвийская армия получит новые ракеты уже в следующем году (33)
Первые противотанковые ракетные системы Spike Национальные вооруженные силы (НВС) Латвии получат в 2019 году, сообщили в Министерстве обороны.
Согласно заключенному договору системы Spike будут поставляться НВС с конца 2019 года до 2023 года.
Часть этих систем будет предназначена также для оснащения гусеничной бронетехники разведки, закупленной Латвией у Великобритании. Первые боевые гусеничные бронемашины были получены в 2015 году.
Ранее уже сообщалось, что 12 февраля министр обороны Раймонд Бергманис и исполнительные директора предприятия EuroSpike Гюнтер Лауэр и Арье Лапидот подписали договор о покупке Латвией противотанковых ракетных систем Spike производства Израиля за 108 млн евро.
Развитие противотанкового вооружения является одним из приоритетов оборонной отрасли, и системы Spike признаны соответствующими потребностям НВС Латвии.
Противотанковыми ракетами Spike оснащены британские боевые гусеничные машины разведки CVRT.
Системы Spike имеют электрооптические элементы четвертого и пятого поколений, что обеспечивает высокую точность наведения и способность уничтожать разного рода бронетехнику, в том числе боевые танки.
Фото: flickr.com/Latvijas armija
если у россии всё ржавое и не летает, то чего вы вооружаетесь?
открой гугл и посмотри самые сильные армии мира, увидишь там россию далеко не на последнем месте
ну скаклу похрен, он оденет кастрюлю и будет круче чем в танке
и ракеты небось купили 1 штуку по 1 ляму
В Америке они-американцы,в латвии-латыши,в России-русские ,в польше-поляки и только в Израиле(вот непруха_)-они евреи .)))