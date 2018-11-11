﻿ Латвийская армия получит новые ракеты уже в следующем году, Mixnews.lv

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Латвийская армия получит новые ракеты уже в следующем году (33)

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Общество | 11 ноября 2018 года, 10:55

Первые противотанковые ракетные системы Spike Национальные вооруженные силы (НВС) Латвии получат в 2019 году, сообщили в Министерстве обороны.

Согласно заключенному договору системы Spike будут поставляться НВС с конца 2019 года до 2023 года.

Часть этих систем будет предназначена также для оснащения гусеничной бронетехники разведки, закупленной Латвией у Великобритании. Первые боевые гусеничные бронемашины были получены в 2015 году.

Ранее уже сообщалось, что 12 февраля министр обороны Раймонд Бергманис и исполнительные директора предприятия EuroSpike Гюнтер Лауэр и Арье Лапидот подписали договор о покупке Латвией противотанковых ракетных систем Spike производства Израиля за 108 млн евро.

Развитие противотанкового вооружения является одним из приоритетов оборонной отрасли, и системы Spike признаны соответствующими потребностям НВС Латвии.

Противотанковыми ракетами Spike оснащены британские боевые гусеничные машины разведки CVRT.

Системы Spike имеют электрооптические элементы четвертого и пятого поколений, что обеспечивает высокую точность наведения и способность уничтожать разного рода бронетехнику, в том числе боевые танки.

Фото: flickr.com/Latvijas armija

Комментарии 33
yes1 час назад
ёпта так у россии вся техника своя,и модернизируют свою, а не покупают у англии по цене новых абрамсов
если у россии всё ржавое и не летает, то чего вы вооружаетесь?
открой гугл и посмотри самые сильные армии мира, увидишь там россию далеко не на последнем месте
ну скаклу похрен, он оденет кастрюлю и будет круче чем в танке
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Первые боевые гусеничные бронемашины были получены в 2015 году.1 час назад
ржавое говно прошлого века 85 годов по цене новых абрамсов
и ракеты небось купили 1 штуку по 1 ляму
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Алекс1 час назад
Вот за что люблю еврейскую нацию,так это за уникальную способность стать невидимым(имею ввиду не евреев-гоев,как и все мы.остальные).
В Америке они-американцы,в латвии-латыши,в России-русские ,в польше-поляки и только в Израиле(вот непруха_)-они евреи .)))

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