﻿ Вейонис: Латвия защитит независимость только сильной и современной армией, Mixnews.lv

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Латвия защитит свою государственную независимость только сильными, современными и боеспособными Национальными вооруженными силами, подчеркивает президент Раймонд Вейонис в поздравлении с Днем Лачплесиса.

11 ноября Латвия чтит и поминает героев - воинов, не щадивших себя и пожертвовавших жизнь за свободу и независимость страны, говорится в поздравлении.

"Благодаря их отваге, самоотверженности и настоящей любви к родине, латвийская армия в боях за Ригу одержала победу над превосходившим ее по численности и силе противником. Мы выступили за свое государство и народ и победили", - отмечает президент.

Вейонис уверен, что и сегодня латвийские военные готовы заплатить за свое государство самую высокую цену - жизнь.

Как и сто лет назад, сегодня у Латвии тоже есть верные союзники, указывает президент, призывая ежедневно продолжать укреплять обороноспособность государства.

Вейонис поздравляет с Днем Лачплесиса всех военнослужащих латвийской армии, земессаргов и яунсаргов и благодарит их за то, что они каждый день стоят на страже Латвии.

В этом году 11 ноября - особый день не только для Латвии, но и для всего мира, который отмечает столетие окончания Первой мировой войны, отмечает Веойнис.

Напомним, 11 ноября в Латвии отмечается День Лачплесиса, в этот день чтят павших в боях за свободу и военных конфликтах латвийских воинов и защитников государства.

В Риге проходит ряд памятных мероприятий, военный парад, факельное шествие, предусмотрена также разнообразная концертная программа в городских центрах культуры и концертных залах.

Фото: flickr.com