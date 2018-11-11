﻿ Вейонис: Латвия защитит независимость только сильной и современной армией, Mixnews.lv

Вейонис: Латвия защитит независимость только сильной и современной армией (19)
Латвия защитит свою государственную независимость только сильными, современными и боеспособными Национальными вооруженными силами, подчеркивает президент Раймонд Вейонис в поздравлении с Днем Лачплесиса.
11 ноября Латвия чтит и поминает героев - воинов, не щадивших себя и пожертвовавших жизнь за свободу и независимость страны, говорится в поздравлении.
"Благодаря их отваге, самоотверженности и настоящей любви к родине, латвийская армия в боях за Ригу одержала победу над превосходившим ее по численности и силе противником. Мы выступили за свое государство и народ и победили", - отмечает президент.
Вейонис уверен, что и сегодня латвийские военные готовы заплатить за свое государство самую высокую цену - жизнь.
Как и сто лет назад, сегодня у Латвии тоже есть верные союзники, указывает президент, призывая ежедневно продолжать укреплять обороноспособность государства.
Вейонис поздравляет с Днем Лачплесиса всех военнослужащих латвийской армии, земессаргов и яунсаргов и благодарит их за то, что они каждый день стоят на страже Латвии.
В этом году 11 ноября - особый день не только для Латвии, но и для всего мира, который отмечает столетие окончания Первой мировой войны, отмечает Веойнис.
Напомним, 11 ноября в Латвии отмечается День Лачплесиса, в этот день чтят павших в боях за свободу и военных конфликтах латвийских воинов и защитников государства.
В Риге проходит ряд памятных мероприятий, военный парад, факельное шествие, предусмотрена также разнообразная концертная программа в городских центрах культуры и концертных залах.
Фото: flickr.com
Все эти вопли о защите независимости я бы сравнила с беспокойством высохшей, морщинистой старой девы о защите своей никому не нужной девственности. )))
Когда вы говорите, Иван Васильевич, такое ощущение, что вы бредите....