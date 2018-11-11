﻿ В Риге прошел военный парад в честь Дня Лачплесиса, Mixnews.lv

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В воскресенье, 11 ноября, в Риге у памятника Свободы проходит военный парад Дня Лачплесиса, которым традиционно чтят павших в боях за свободу и военных конфликтах латвийских воинов и защитников государства.

С торжественной речью у памятника Свободы выступила спикер Сейма Инара Мурниеце, после чего парад продолжился - латвийские военные прошли по площади под музыкальное сопровождение оркестра Национальных вооруженных сил.

Между тем представители партии KPV LV в честь Дня Лачплесиса посадили дуб.

Lāčplēša diena. Ložmetējkalns. Ozols par godu mūsu karavīriem un mūsu Valsts simtgadei. Ar sirdi par tiem, kuri radīja mums, mūsu tautai, iespēju. KPV LV. pic.twitter.com/aLjMEumaLv — gvido (@gvido20) 11 ноября 2018 г.

Также в День Лачплесиса состоится церемония возложения цветов к памятнику полковнику Оскару Калпаксу. Традиционное мероприятие памяти освободителей Риги с участием должностных лиц государства и НВС состоится также на Судрабкалниньше.

С 16.00 до 23.00 пройдет мероприятие "Дух борцов за свободу сквозь все времена". В его рамках предусмотрены факельное шествие от Братского кладбища к памятнику Свободы, памятное мероприятие у памятника Свободы и концерт на площади Латышских стрелков с участием мужского ансамбля Vilki, фольклорных ансамблей Vilkači, Skandinieki, Rikši и группы Pienvedēja piedzīvojumi. В 20.00 на Даугаву будет спущен огненный плот.

Напомним, 11 ноября в Латвии традиционно отмечается День Лачплесиса.

В Риге проходит ряд памятных мероприятий, военный парад, факельное шествие, предусмотрена также разнообразная концертная программа в городских центрах культуры и концертных залах.

Фото: twitter.com/Rigaspils