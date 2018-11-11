﻿ В Риге прошел военный парад в честь Дня Лачплесиса, Mixnews.lv

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В Риге прошел военный парад в честь Дня Лачплесиса (6)

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Общество | 11 ноября 2018 года, 13:23

В воскресенье, 11 ноября, в Риге у памятника Свободы проходит военный парад Дня Лачплесиса, которым традиционно чтят павших в боях за свободу и военных конфликтах латвийских воинов и защитников государства.

С торжественной речью у памятника Свободы выступила спикер Сейма Инара Мурниеце, после чего парад продолжился - латвийские военные прошли по площади под музыкальное сопровождение оркестра Национальных вооруженных сил.

Между тем представители партии KPV LV в честь Дня Лачплесиса посадили дуб.

Также в День Лачплесиса состоится церемония возложения цветов к памятнику полковнику Оскару Калпаксу. Традиционное мероприятие памяти освободителей Риги с участием должностных лиц государства и НВС состоится также на Судрабкалниньше.

С 16.00 до 23.00 пройдет мероприятие "Дух борцов за свободу сквозь все времена". В его рамках предусмотрены факельное шествие от Братского кладбища к памятнику Свободы, памятное мероприятие у памятника Свободы и концерт на площади Латышских стрелков с участием мужского ансамбля Vilki, фольклорных ансамблей Vilkači, Skandinieki, Rikši и группы Pienvedēja piedzīvojumi. В 20.00 на Даугаву будет спущен огненный плот.

Напомним, 11 ноября в Латвии традиционно отмечается День Лачплесиса.

В Риге проходит ряд памятных мероприятий, военный парад, факельное шествие, предусмотрена также разнообразная концертная программа в городских центрах культуры и концертных залах.

Фото: twitter.com/Rigaspils

Комментарии 6
Патриот 4 минуты назад
Не понял?! А где фанерные истребители с дырками для ног?! Где танки типа вагонеток с пушками в виде черенков от лопат. За кого вообще собралась воевать Латвийская армии?! За голубого Риньку, или за воблу стерву Фрейбергу, или за свинарник в думе и сейме где свиньи насмерть бьются за корыта с помоями?! За кого????????!!!!!!!!
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Смерть5 минут назад
Рашистским оккупантам!
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Patriot6 минут назад
Mùsu Armija, Zemessardze un tauta ir gatava arì sodien aizstàvèt mùsu Latviju. Tàpat kà 1919 gada 11.novembrì mùsu armija sakàva krievu ģeneràla Bermonta Avalova karaspèku, arì sodien mès esam gatavi ar ierociem rokàs cìnìties pret brunotajiem iebrucèjiem. Mès mùsu Latviju okupantiem neatdosim.
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