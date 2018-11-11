﻿ В Риге прошел военный парад в честь Дня Лачплесиса, Mixnews.lv

В Риге прошел военный парад в честь Дня Лачплесиса (6)
В воскресенье, 11 ноября, в Риге у памятника Свободы проходит военный парад Дня Лачплесиса, которым традиционно чтят павших в боях за свободу и военных конфликтах латвийских воинов и защитников государства.
С торжественной речью у памятника Свободы выступила спикер Сейма Инара Мурниеце, после чего парад продолжился - латвийские военные прошли по площади под музыкальное сопровождение оркестра Национальных вооруженных сил.
Lāčplēša diena. Brīvības piemineklis. pic.twitter.com/khzaxAqxL0— Lidarodbiedriba (@lidarodbiedriba) 11 ноября 2018 г.
Между тем представители партии KPV LV в честь Дня Лачплесиса посадили дуб.
Lāčplēša diena. Ložmetējkalns. Ozols par godu mūsu karavīriem un mūsu Valsts simtgadei. Ar sirdi par tiem, kuri radīja mums, mūsu tautai, iespēju. KPV LV. pic.twitter.com/aLjMEumaLv— gvido (@gvido20) 11 ноября 2018 г.
Также в День Лачплесиса состоится церемония возложения цветов к памятнику полковнику Оскару Калпаксу. Традиционное мероприятие памяти освободителей Риги с участием должностных лиц государства и НВС состоится также на Судрабкалниньше.
С 16.00 до 23.00 пройдет мероприятие "Дух борцов за свободу сквозь все времена". В его рамках предусмотрены факельное шествие от Братского кладбища к памятнику Свободы, памятное мероприятие у памятника Свободы и концерт на площади Латышских стрелков с участием мужского ансамбля Vilki, фольклорных ансамблей Vilkači, Skandinieki, Rikši и группы Pienvedēja piedzīvojumi. В 20.00 на Даугаву будет спущен огненный плот.
Напомним, 11 ноября в Латвии традиционно отмечается День Лачплесиса.
В Риге проходит ряд памятных мероприятий, военный парад, факельное шествие, предусмотрена также разнообразная концертная программа в городских центрах культуры и концертных залах.
Фото: twitter.com/Rigaspils