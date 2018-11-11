﻿ В Видземе мужчина провалился в канализационный люк, Mixnews.lv

В Видземе мужчина провалился в канализационный люк (2)
Общество | 11 ноября 2018 года, 14:45
В субботу, 10 ноября, в Видземе медики оказали помощь 21-летнему парню, который получил травмы, упав в канализационный люк, сообщили в Службе неотложной медицинской помощи (СНМП).
Молодой парень случайно упал в люк во время прогулки по двору. Из канализации он смог выбраться сам, после чего он вызвал "скорую". Юноша был доставлен в больницу с травмами головы и груди.
В целом за минувшие сутки медики выехали на 980 вызовов, 204 из которых были связаны с разного рода травмами.
Фото: pixabay.com
надеюсь наша доблестная бесплатная скорая выписла счёт на 300 евро
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Попал под машину.
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