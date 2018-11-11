﻿ В Видземе мужчина провалился в канализационный люк, Mixnews.lv

Общество |

В субботу, 10 ноября, в Видземе медики оказали помощь 21-летнему парню, который получил травмы, упав в канализационный люк, сообщили в Службе неотложной медицинской помощи (СНМП).

Молодой парень случайно упал в люк во время прогулки по двору. Из канализации он смог выбраться сам, после чего он вызвал "скорую". Юноша был доставлен в больницу с травмами головы и груди.

В целом за минувшие сутки медики выехали на 980 вызовов, 204 из которых были связаны с разного рода травмами.

Фото: pixabay.com