﻿ Мурниеце: Латвия сейчас находится в наилучшей ситуации с безопасностью, Mixnews.lv

Мурниеце: Латвия сейчас находится в наилучшей ситуации с безопасностью (8)

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Общество | 11 ноября 2018 года, 15:36

Латвия сейчас находится в наилучшей ситуации с безопасностью за всю историю своего существования, отметила спикер Сейма Инара Мурниеце в торжественной речи на параде подразделений Национальных вооруженных сил и МВД у памятника Свободы.

"Привилегия, честь и долг каждого гражданина государства - защищать Латвию. В нашем народе всегда будет жив дух Лачплесиса", - заявила она.

Сейчас государство находится на одном из самых красивых этапов своей истории, ибо отмечает свое столетие в свободной и демократической Латвии, подчеркнула Мурниеце.

"Вместе с латвийскими военными и земессаргами Латвию охраняют союзники по НАТО, и общими силами мы можем отразить любые угрозы. Однако переменчивый характер современных угроз вынуждает создавать систему обороны, в которой должно участвовать все общество", - отметила она.

Как сообщалось ранее, в отсутствие президента Латвии Раймонда Вейониса парад подразделений Национальных вооруженных сил и МВД в День Лачплесиса принимает исполняющая обязанности главы государства спикер Сейма Мурниеце.

Комментарии 8
yes16 минут назад
ой ты Анжела сегодня соснула у канадских солдатов, вон твой презик поехал сосать французам, там даже пидарасу не дали поручкаться с Путиным
2
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андрюХА1 минуту назад
Не прячьте ваши денежки по банкам и углам,
Несите ваши денежки — иначе быть беде.
И в полночь ваши денежки заройте в землю там,
И в полночь ваши денежки заройте в землю, где?
Заройте в землю, где…

Поле чудес в Стране Дураков.
Крекс-пекс-фекс…
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Рита2 минуты назад
Лжёт сознательно.
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