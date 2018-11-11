﻿ Мурниеце: Латвия сейчас находится в наилучшей ситуации с безопасностью, Mixnews.lv

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Латвия сейчас находится в наилучшей ситуации с безопасностью за всю историю своего существования, отметила спикер Сейма Инара Мурниеце в торжественной речи на параде подразделений Национальных вооруженных сил и МВД у памятника Свободы.

"Привилегия, честь и долг каждого гражданина государства - защищать Латвию. В нашем народе всегда будет жив дух Лачплесиса", - заявила она.

Сейчас государство находится на одном из самых красивых этапов своей истории, ибо отмечает свое столетие в свободной и демократической Латвии, подчеркнула Мурниеце.

"Вместе с латвийскими военными и земессаргами Латвию охраняют союзники по НАТО, и общими силами мы можем отразить любые угрозы. Однако переменчивый характер современных угроз вынуждает создавать систему обороны, в которой должно участвовать все общество", - отметила она.

Как сообщалось ранее, в отсутствие президента Латвии Раймонда Вейониса парад подразделений Национальных вооруженных сил и МВД в День Лачплесиса принимает исполняющая обязанности главы государства спикер Сейма Мурниеце.