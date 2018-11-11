﻿ Начальник участка полиции воровал казенное топливо: убытки составили 19 евро, Mixnews.lv

Начальник участка полиции воровал казенное топливо: убытки составили 19 евро (6)

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Общество | 11 ноября 2018 года, 17:22

Обвиняемый в использовании служебного топлива в личных целях бывший начальник Саласпилсского полицейского участка Гатис Калвитис причинил убытки на сумму в 19 евро, считает прокуратура. Об этом пишет Skaties.lv .

Пресс-секретарь прокуратуры Айга Эйдука рассказала, что к бывшему начальнику полицейского участка применены меры безопасности в виде запрета занимать определенную должность и запрета на смену места жительства. Она также подтвердила, что убытки причиненные Калвитисом составляют 19 евро.

Ранее уже сообщалось о том, что дело передано суду. За использованием служебного топлива в личных целях Калвитиса поймали в начале этого года. Позже он уволился с должности по состоянию здоровья.

Уголовное дело Калвитиса суд планирует рассмотреть 23 января 2019 года.

Фото: flickr.com

Комментарии 6
Майк1 час назад
Сколько стоили след действия для док-ва кражи бензина на 19 евро? Это де просто издевательство над бизнесом! Уроды! Поэтому в 40 м году русск танки встречали с цветами,епта.
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Читатель1 час назад
Спиздишь поллимона - пожурят.
Спиздишь буханку хлеба или топлива на несчастных 19 евриков - у турму!!!
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Правильно1 час назад
Украдешь хлеб- посадят, украден десятки тысяч- это банкиры,а миллионы просто так на ветер -это уже политика,и не наказуемо.
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