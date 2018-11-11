﻿ Начальник участка полиции воровал казенное топливо: убытки составили 19 евро, Mixnews.lv

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Обвиняемый в использовании служебного топлива в личных целях бывший начальник Саласпилсского полицейского участка Гатис Калвитис причинил убытки на сумму в 19 евро, считает прокуратура. Об этом пишет Skaties.lv .

Пресс-секретарь прокуратуры Айга Эйдука рассказала, что к бывшему начальнику полицейского участка применены меры безопасности в виде запрета занимать определенную должность и запрета на смену места жительства. Она также подтвердила, что убытки причиненные Калвитисом составляют 19 евро.

Ранее уже сообщалось о том, что дело передано суду. За использованием служебного топлива в личных целях Калвитиса поймали в начале этого года. Позже он уволился с должности по состоянию здоровья.

Уголовное дело Калвитиса суд планирует рассмотреть 23 января 2019 года.

Фото: flickr.com