﻿ На очистку загрязненных мест в Риге потребуется более 75 млн евро, Mixnews.lv

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На очистку загрязненных мест на территории Риги необходимо выделить более 75 миллионов евро. Такой вывод сделали эксперты Департамента жилья и окружающей среды Рижской думы.

На данный момент стоимость санации состоит из необходимого финансирования на очистку реки Саркандаугава и канавы Килевейна.

Представители департамента указали, что большая часть загрязненных или потенциально загрязненных мест в Риге расположены на частной территории, на территории самоуправления находятся четыре таких места.

Сначала планируется провести очистку Саркандаугавского канала, после этого очисть нужно канаву Килевейна. Также очистка требуется бывшей свалке около Биекенгрависа и бывшему месту заправочной станции Latvijas nafta на улице Дунтес 15.

По словам руководителя Управления окружающей среды Рижской думы Эвии Пиньке, уже разработан проект очистки канавы Килевейна. Она отметила, что большая часть загрязнения в канаве сконцентрирована в иле.

"Была подсчитана сумма, которая понадобится на ликвидацию загрязнения. В целом будет необходимо около 32 млн евро. Департамент развития города выдвигает проект санации канавы Килевейна на получение финансирования от Евросоюза", - указала Пиньке.

Загрязненные территории у Биекенгрависа и на улице Дунтес только частично принадлежат самоуправлению. Для проведения их санации необходимо добиться того, чтобы владельцы земель договорились о покрытии расходов и организации очистительных работ.

"По этому вопросу департамент отправил письмо Рижскому Региональному управлению окружающей среды Государственной службы окружающей среды с мнением, что самоуправление готово участвовать в работах по изучению и ликвидации загрязнения, если в процесс санации будут вовлечены все владельцы загрязненной территории", - заявила Пиньке.

Между тем на очистку территории реки Саркандаугава потребуются по крайней мере 45 млн евро.

Фото: flickr.com/Mikus Porietis