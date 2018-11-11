﻿ В Венте обнаружены четыре незаконно размещенных рыболовных сети, Mixnews.lv

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Минувшей ночью во время рейда по контролю добычи рыбных ресурсов в Вентспилсском крае из Венты были подняты четыре незаконно размещенных в реке рыболовных сети, сообщили в Латвийской ассоциации рыболовов.

Ассоциация отмечает, что общая длина сетей составила 200 метров. Из сетей были освобождены пять вимб, один лосось, восемь лещей, два язя и один налим.

Месяц назад во время рейда на другом промежутке Венты удалось извлечь из воды три рыболовных сети длиной в 220 метров. Из них были освобождены два тайменя, одна щука, семь вимб и один лещ.

Ассоциация напоминает, что независимо от используемых для добычи рыбы приспособлений, удержание лосося и тайменя в улове во внутренних водах Латвии запрещено круглый год - разрешено это только в Булльупе, Сухой Даугаве, Даугаве и местах, в которых организована лицензионная рыбная ловля.

В свою очередь ловля сига запрещена с 1 октября до 30 ноября, а форели - с 1 сентября по 30 октября, к тому же добыча рыбы этого вида рыболовными приспособлениями запрещена вовсе.

Убытки от ловли лосося, тайменя и сига в запрещенное время или в запрещенном месте составляют 715 евро за каждую рыбу, также к рыбаку применяется штраф в размере 280-700 евро. За использование электрического тока для добычи рыбы может грозить наказание в виде лишения свободы на срок до четырех лет.

Хотя государственные и общественные инспекторы уделяют больше всего внимания защите лососевых рыб, контрольные рейды проводятся и в других водоемах, предупреждает Латвийская ассоциация рыболовов.

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