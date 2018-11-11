﻿ Тысячи людей зажгли свечи у Рижского замка в честь Дня Лачплесиса, Mixnews.lv

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В воскресенье, 11 ноября, тысячи людей приходят на набережную 11 ноября, чтобы традиционно зажечь свечи у стены Рижского замка и таким образом почтить память участников в боях за свободу, сообщает агентство LETA.

Агентство отмечает, что свечи к замку принесли люди всех возрастов, среди них было много семей с детьми. По традиции, свечки зажигаются и размещаются и в самой стене Рижского замка и вдоль берега Даугавы. Многие жители принесли с собой латвийские флаги.

Сотни людей пришли на набережную после факельного шествия, которое стартовало от Рижского братского кладбища. Также состоялся спуск огненного плота на Даугаву.

Между тем на стене Рижского замка можно наблюдать слайдшоу об исторических событиях 1919 года. На слайдах отображается поясняющий текст о боях за свободу и исторические фотографии.

Напомним, 11 ноября в Латвии отмечается День Лачплесиса, в этот день чтят павших в боях за свободу и военных конфликтах латвийских воинов и защитников государства.

В Риге прошел ряд памятных мероприятий, военный парад и факельное шествие.

Фото: twitter.com/ReissEriks; twitter.com/AndrisSkride