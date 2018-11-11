﻿ Тысячи людей зажгли свечи у Рижского замка в честь Дня Лачплесиса, Mixnews.lv

Тысячи людей зажгли свечи у Рижского замка в честь Дня Лачплесиса (3)

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Общество | 11 ноября 2018 года, 20:11

В воскресенье, 11 ноября, тысячи людей приходят на набережную 11 ноября, чтобы традиционно зажечь свечи у стены Рижского замка и таким образом почтить память участников в боях за свободу, сообщает агентство LETA.

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Агентство отмечает, что свечи к замку принесли люди всех возрастов, среди них было много семей с детьми. По традиции, свечки зажигаются и размещаются и в самой стене Рижского замка и вдоль берега Даугавы. Многие жители принесли с собой латвийские флаги.

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Сотни людей пришли на набережную после факельного шествия, которое стартовало от Рижского братского кладбища. Также состоялся спуск огненного плота на Даугаву.

Между тем на стене Рижского замка можно наблюдать слайдшоу об исторических событиях 1919 года. На слайдах отображается поясняющий текст о боях за свободу и исторические фотографии.

Напомним, 11 ноября в Латвии отмечается День Лачплесиса, в этот день чтят павших в боях за свободу и военных конфликтах латвийских воинов и защитников государства.

В Риге прошел ряд памятных мероприятий, военный парад и факельное шествие.

Фото: twitter.com/ReissEriks; twitter.com/AndrisSkride

Комментарии 3
гражданин - LV12 минут назад
А каким боком тут вообще правительство? Здесь не совок, не Россия с луганвонией и не ушаковский митинг, куда людей возят организовано по разнарядке на автобусах.
7
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Latviešu Patriots12 минут назад
Tie bija skaisti un Latviski svētki! Es pats noliku ziedus gan Brāļu Kapos, gan pie pirmā Latvijas Armijas virspavēlnieka pulkveža Oskara Kalpaka pieminekļa! GODS KALPOT LATVIJAI TĒVZEMEI UN BRĪVĪBAI!
5
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Все это 28 минут назад
очень красивые , величественные и дорогие народу давнишние традиции , но они в большинстве своём не имеют никакого отношения к правителям . Эта традиция зажигать свечи сопряжена ещё и с тем , что люди при этом загадывают желания , такие компромиссы и трансформации продиктовала нелегкая сегодняшняя жизнь.
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