﻿ Кинологи и собаки Bezvests.lv выступили на выставке ZooExpo, Mixnews.lv

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Второй год подряд кинологическая группа организации Bezvests.lv выступает на выставке ZooExpo, демонстрируя свои навыки в поиске пропавших людей, сообщается на странице Bezvests.lv в Facebook.

Уже опытные и только начинающие кинологи и собаки-добровольцы поисковой организации в игровой форме показали все, что умеют их четвероногие помощники.

Кинологи и собаки показали такие навыки как поиск по следу, умение ориентироваться в "коридоре запаха", и другие важные навыки в поиске людей - все, чему регулярно учатся поисковики на тренировках, и что применяют в реальных поисковых операциях.

Также после показательных выступлений дети смогли пообщаться с собаками и получить свою порцию ласки от пушистых добровольцев.

Кроме того 11 ноября десять лет исполнилось бордер-колли Джей-Джею - одному из старейших и опытнейших четвероногих членов команды организации Bezvests.lv . Его хозяйка в честь этого события испекла торт, которым смогли полакомиться и другие собаки организации.

Напомним, поисковая организация Bezvests.lv действует благодаря личному вкладу самих добровольцев и личных вложений в поисковое дело, а также за счет пожертвований неравнодушных людей.