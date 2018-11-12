﻿ "Действовал во благо": латвийский журналист признался в сотрудничестве с КГБ, Mixnews.lv

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До публикации первой части архивов КГБ Латвийской ССР остался месяц, тем временем вслед за поэтом Янисом Рокпелнисом и музыкантом Валдисом Аталсом о своем сотрудничестве с советской властью рассказал известный латвийский журналист, музыкант и телеведущий Алдис Эрманбрикс. Об этом сообщила передача Nekā Personīga телеканала TV3, пишет Nra.lv.

Передача отмечает, что в советское время Эрманбрикс вел телепрограмму Varavīksne. Он активно использовал личные связи для получения записей западных музыкальных групп и благодаря ему советский зритель мог смотреть зарубежные клипы в выпусках Varavīksne. Как выяснилось, Эрманбрикс сотрудничал с КГБ.

По словам самого журналиста, заполучить его подпись на документе, подтверждающем готовность сотрудничать, у службы госбезопасности получилось лишь в 1983-м году. До этого были безуспешные предыдущие попытки в 60-х годах, подчеркнул журналист. Ему предлагалось следить за поведением поэтов Мариса Чаклайса и Витаутаса Людена.

Алдис Эрманбрикс, фото: livones.net

Эрманбрикс не назвал причину того, почему в 83-м году он все же попал в картотеку. По заверениям музыкального деятеля, он использовал свои возможности влиять на агентов КГБ лишь во благо — например, давал положительные рекомендации уезжавшим из Латвии за рубеж музыкальным коллективам.

"Стыдно признаться, ничего плохого я не совершал, как раз наоборот", - заявил журналист.

Передача отмечает, что Эрманбриксу можно лишь поверить на слово. Сообщается, что написанные его рукой донесения пропали из архивов КГБ — согласно журналу выписок, в конце 1990 и начале 1991-го года они были уничтожены. Однако, по неофициальной информации, часть архива все же не уничтожили, а вывезли в Москву. В электронной базе данных "Дельта" донесений за авторством Эрманбрикса также нет.

Эрманбрикс не боится осуждения со стороны семьи, поскольку с ними он уже обсуждал этот вопрос, отмечает TV3. Однако он хочет побудить других бывших агентов рассказывать о неудобной, но пережитой истории Латвии.

Напомним, в декабре 2017 года латышский поэт Янис Рокпелнис в интервью газете Neatkarīgā признался, что работал на КГБ под кодовым именем Микелис.

Поэт рассказал, что был завербован сотрудниками КГБ после того, как в 70-х годах был вызван в связи с нарушениями против советской власти в так называемый Угловой дом — дом на перекрестке улиц Бривибас и Стабу, где располагался Комитет государственной безопасности Латвийской ССР.

В сентябре этого года латвийский музыкант, поэт и художник Валдис Аталс также признался, что сотрудничал с КГБ под псевдонимом Номинатив (Nominatīvs).

5 сентября комиссия Сейма по правам человека и общественным делам концептуально одобрила идею о публикации архивов КГБ ЛССР в интернете, чтобы с ними мог ознакомиться любой желающий. Предполагается, что содержимое архивов начнут размещать в интернет-системе Латвийского национального архива уже в этом году.