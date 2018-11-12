﻿ Синоптики рассказали, какая погода ожидается в День независимости Латвии, Mixnews.lv

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В День провозглашения Латвийской Республики, 18 ноября, погодные условия в стране будет определять восточный край антициклона, поэтому существенных осадков, сильного ветра и резких перепадов температуры не ожидается, свидетельствуют последние прогнозы синоптиков.

На минувшей неделе погодные условия в Латвии определял антициклон с центром в России. В ближайшие дни усилится влияние циклонов, поэтому временами возможны дожди. Во второй половине этой недели вновь повысится атмосферное давление, 18 ноября в Скандинавии ожидается сильный антициклон.

Вдоль его восточного края 18 ноября в Латвии возможен северный ветер, вероятно порывистый. Существенных осадков не ожидается, небольшой дождь возможен лишь в восточной части Латвии. Туман тоже не прогнозируется.

Температура воздуха ночью и днем - от +1 до +6 градусов, на Курземском морском побережье - до +8 градусов.

Ожидается, что влияние антициклона сохранится в течение нескольких дней после 18 ноября. Осадков будет мало, температура воздуха, скорее всего, немного понизится.

Фото: flickr.com/Erlends Baļķens