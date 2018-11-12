﻿ Медик: если власть не начнет действовать, кризис в "скорой" усилится, Mixnews.lv

Общество |

Если правительство не предпримет никаких действий, кризис в Службе неотложной медицинской помощи (СНМП) только усилится. Об этом на своей странице в соцсети Facebook заявил глава Рижского профсоюза сотрудников СНМП Геннадий Русанов.

Он напомнил, что ежедневно медики делают очень сложную и важную работу, спасая человеческие жизни.

"Мы работаем и в грязи, и в снегу, и при свете, и в темноте. Мы спасаем жизни людей независимо от времени года, дневного или ночного времени. Каждая секунда, когда мы спешим на помощь, может стоить кому-то жизни. СНМП является краеугольным камнем во всей системе здравоохранения. Если не будет начала, не будет и конца", - указал Русанов.

Медик обратился к правительству Латвии с просьбой обратить внимание на происходящее в "скорой".

"Я обращаюсь к президенту Латвии Раймонду Вейонису, спикеру Сейма Инаре Мурниеце, премьер-министру Марису Кучинскису, министру здравоохранения Анде Чакше и, возможно, к будущему премьер-министру Янису Бордансу с просьбой обратить усиленное внимание на происходящее в неотложной медицине и системе здравоохранения в целом", - заявил Русанов.

По его словам, директору "скорой" пригрозили увольнением, поскольку та объявила в службе чрезвычайное положение. Русанов призвал правительство к действиям, чтобы кризис не распространился на всю систему здравоохранения.

"Ходят слухи, что нынешнему директору СНМП Лиене Ципуле пригрозили "увольнением с работы". Лиене Ципуле поступила смело и вопреки давлению Минздрава так не действовать, объявила чрезвычайное медицинское положение в СНМП. Этим жестом было привлечено внимание общества к тому, о чем говорили много, но нас не услышали. Это положение является лишь верхушкой айсберга. И если вы не будете действовать, ситуация станет еще хуже. Не только СНМП, но и всей системе здравоохранения грозит серьезный кризис. Без ответственных действий лучше не станет, поэтому призываю вас быть смелыми и принять ответственные решения. Если вы не будете действовать уже сегодня, завтра будет уже слишком поздно. Мы поверили один раз, но второго раза не будет", - написал медик.

Напомним, ранее в СНМП приняли решение объявить чрезвычайную ситуацию в Рижском региональном центре, связанную с массовым увольнением медиков.

Фото: flickr.com