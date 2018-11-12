﻿ Минздрав расширит круг лиц, которые смогут работать в "скорой", Mixnews.lv

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Министерство здравоохранения в срочном порядке подготовит поправки, расширяющие круг медиков, которые могут работать в Службе неотложной медицинской помощи (СНМП), сообщила на заседании комитета Кабинета министров министр здравоохранения Анда Чакша.

Поправки к правительственным правилам об обязательных требованиях к лечебным учреждениям и их структурным подразделениям планируется подготовить к следующей неделе.

Проблемы в Рижском региональном центре СНМП наблюдаются уже несколько лет, по этой причине она и настояла на необходимости повышения зарплат, подчеркнула Чакша.

Зарплата медиков в целом увеличилась на 30%, однако в СНМП она повысилась лишь на 20%, так как в этом расчете учтено также повышение зарплат водителям бригад СНМП, пояснила министр.

Как сообщалось, 9 ноября в СНМП было решено объявить чрезвычайную медицинскую ситуацию в Рижском региональном центре, связанную с массовым увольнением работников.

У 15 работников СНМП приняты заявления об увольнении, получено еще несколько заявлений, с подавшими их работниками еще пройдут переговоры.

Как рассказала руководитель Службы неотложной медицинской помощи Лиене Ципуле из-за массового ухода медиков ей поступали намеки о ее возможном увольнении.

Фото: flickr.com