﻿ Трамп перепутал страны Балтии с Балканами и обвинил их в войне, Mixnews.lv

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Президенты стран Балтии были травмированы встречей с Дональдом Трампом, которая состоялась в Белом доме 3 апреля, пишет издание Le Monde.

Главы Эстонии, Латвии и Литвы - Керсти Кальюлайд, Раймонд Вейонис и Даля Грибаускайте снова вспомнили о встрече с американским лидером, когда находились в Париже в компании главы Франции Эммануэля Макрона.

Издание отмечает, что во время визита Трамп обвинил трех президентов стран Балтии в начале войны в Югославии. Был момент замешательства, пока главы государств не поняли, что Трамп перепутал страны Балтии с балканскими странами, очевидно не имея по этой теме достаточных знаний, хотя его жена Меланья родом из бывшей Югославии, пишет rus.delfi.ee.

Трамп также обвинил страны Балтии в недостаточном участии в НАТО и добавил, что считает реализацию проекта соединяющего Россию и Германию газопровода Nord Stream 2 неразумным, хотя Эстонии, Латвия и Литва не имеет к нему никакого отношения.

В завершении Трамп сказал президентам Балтии, что они должны быть более договороспособными в отношениях с Россией. По словам американского президента, странам Балтии следует понимать своего восточного соседа и поддерживать с ним хорошие отношения, несмотря на то, что эти члены альянса находятся на переднем рубеже холодной войны.