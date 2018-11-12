﻿ Давайте поможем! Многодетной семье Зандаус нужны продукты и хозтовары, Mixnews.lv

Давайте поможем! Многодетной семье Зандаус нужны продукты и хозтовары (13)

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Общество | 12 ноября 2018 года, 19:27

Интернет-магазин nuko.lv в сотрудничестве с организацией Palīdzēsim.lv запустило совместный проект, в рамках которого помогает людям, нуждающимся в помощи.

Сейчас помощь необходима семье Зандаус, проживающей в Юрмале. В семье растут трое детей, которых воспитывает только мама. С самого рождения 11-летняя дочь страдает от множества различных заболеваний, среди которых - детский церебральный паралич, эпилепсия с судорогами, спастический выраженный тетрапарез, почечная недостаточность, сублюксация бедра, проблемы с желудком, открытый прикус.

Мама рассказывает, что со временем становится только труднее, так как у дочери обострилась эпилепсия и во сне ее мучают сильные боли.

Тем временем 14-летнему сыну недавно присвоили группу инвалидности из-за синдрома Аспергера. Так как болезнь прогрессирует, в данный момент производятся различные проверки здоровья, и сыну тоже требуется непрерывный присмотр и уход.

Мама отмечает, что большой поддержкой для нее является сейчас старшая дочь, которая помогает, как может.

Женщина очень просит о помощи в приобретении продуктов питания и хозяйственных товаров.

Как помочь?

  • выбери продукты на свое усмотрение и добавь их в корзину;

  • нажми кнопку "Купить" и выбери следующий адрес доставки: Zandausu ģimene no Jūrmalas, Jūrmala.

  • выбери любое время доставки и оплати покупку.

Все приобретенные товары интернет-магазин nuko.lv доставит семье Зандаус.

Комментарии 13
Патриот 2 часа назад
С помощью к государству не пробывали обращаться?! Точно « поможет», или не поможет. Жаль детишек но вы сами добились этого голосуя за уродов которым власть превыше благосостояния.
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Алекс1 час назад
Благотворительность на грани фола.
Купи у нас продукты для семьи...и мы их ей доставим.
Кто то знает что то об этом интернет-магазине,? Он уже себя зарекомендовал?Как проконтролировать процесс доставки оплаченных продуктов?Доверяй,но проверяй .
Похожее обьявление могло бы быть в природе-Некая никому неизвестная организация собирает деньги,чтобы передать их нуждающейся семье на больного ребенка в размере 10 тыс.евро.
И вы бы перечислили?Не жалко и надо помогать,если есть возможность,но поднимать интернет-магазин, желающим заработать на людской отзывчивости,это достаточно цинично.
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Крыса1 час назад
Помогать комуто это только настроение портить, как то решил помочь матерям с продуктами, откликнулись настолько бомжи.. детей по 5-6.. одеваються как монахи, голоса как будто в канализации ночевали.. и даешь продукты как будто поддерживаешб криминал и всякую грязь в государстве.. ктото скажет как такое можно писать? Вот как можно так рожать 6ть детей и потом публиковать всякие призывы о помощи? У многих живущих в латвии свои проблемы как жилье свое получить, как детей сделать ухоженными а не вникать в чужие проблемы, как можно было белать детей что половина из них родилачь даунами.. в этой латвим куда не посмотри везде говно, как не новость так говна лопаты в лицо!!
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