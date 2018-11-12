﻿ Давайте поможем! Многодетной семье Зандаус нужны продукты и хозтовары, Mixnews.lv

Давайте поможем! Многодетной семье Зандаус нужны продукты и хозтовары (13)
Интернет-магазин nuko.lv в сотрудничестве с организацией Palīdzēsim.lv запустило совместный проект, в рамках которого помогает людям, нуждающимся в помощи.
Сейчас помощь необходима семье Зандаус, проживающей в Юрмале. В семье растут трое детей, которых воспитывает только мама. С самого рождения 11-летняя дочь страдает от множества различных заболеваний, среди которых - детский церебральный паралич, эпилепсия с судорогами, спастический выраженный тетрапарез, почечная недостаточность, сублюксация бедра, проблемы с желудком, открытый прикус.
Мама рассказывает, что со временем становится только труднее, так как у дочери обострилась эпилепсия и во сне ее мучают сильные боли.
Тем временем 14-летнему сыну недавно присвоили группу инвалидности из-за синдрома Аспергера. Так как болезнь прогрессирует, в данный момент производятся различные проверки здоровья, и сыну тоже требуется непрерывный присмотр и уход.
Мама отмечает, что большой поддержкой для нее является сейчас старшая дочь, которая помогает, как может.
Женщина очень просит о помощи в приобретении продуктов питания и хозяйственных товаров.
Как помочь?
выбери продукты на свое усмотрение и добавь их в корзину;
нажми кнопку "Купить" и выбери следующий адрес доставки: Zandausu ģimene no Jūrmalas, Jūrmala.
выбери любое время доставки и оплати покупку.
Все приобретенные товары интернет-магазин nuko.lv доставит семье Зандаус.
Купи у нас продукты для семьи...и мы их ей доставим.
Кто то знает что то об этом интернет-магазине,? Он уже себя зарекомендовал?Как проконтролировать процесс доставки оплаченных продуктов?Доверяй,но проверяй .
Похожее обьявление могло бы быть в природе-Некая никому неизвестная организация собирает деньги,чтобы передать их нуждающейся семье на больного ребенка в размере 10 тыс.евро.
И вы бы перечислили?Не жалко и надо помогать,если есть возможность,но поднимать интернет-магазин, желающим заработать на людской отзывчивости,это достаточно цинично.