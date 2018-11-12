﻿ SOS: профсоюз медиков просит 90 млн евро на "спасение медицины", Mixnews.lv

Общество |

В связи с необходимостью предотвратить "развал государственного здравоохранения" председатель Латвийского союза работников здравоохранения и социального ухода Валдис Керис в письме высшим должностных лиц государства просит выделить 90 млн евро на зарплаты медикам.

В письме на имя президента Латвии Раймонда Вейониса и председателя Сейма Инары Мурниеце Керис от имени профсоюза призывает "незамедлительно действовать, чтобы предотвратить развал латвийского государственного здравоохранения".

Как подчеркивает Керис, чрезвычайная ситуация, вызванная массовыми увольнениями в Службе неотложной медицинской помощи (СНМП), ясно свидетельствует о том, что доверие медиков к государству подорвано. Причиной кризиса он называет отказ действующего правительства включить в документы планирования бюджета следующего года финансирование, необходимое для повышения зарплат и оплату сверхурочных часов работы медикам.

"Этим правительство показало, что игнорирует и закон о финансировании здравоохранения, и закон о труде, и рекомендации Еврокомиссии и Всемирной организации здравоохранения, и данные социальным партнерам обещания, и острую нехватку рабочих рук в здравоохранении", - указывает в письме Керис.

Нехватка квалифицированного персонала уже вызвала тяжелые последствия, подчеркивает он. По данным Eurostat, Латвия ежедневно теряет 17 или в год примерно 6500 человек, "которых в нормальных подобающих здравоохранению европейского уровня условиях медики могли бы спасти". Одной из главных причин проблем в латвийском здравоохранении Еврокомиссия и Всемирный банк назвали нехватку рабочих рук, вызванную низкими зарплатами. В сравнении со средними зарплатами врачей и медсестер в других странах Организации экономического сотрудничества и развития Латвия по этому показателю стабильно занимает последнее место.

"Поэтому понятно, почему безответственный отказ правительства предусмотреть финансирование для справедливого повышения оплаты труда в отрасли здравоохранения в 2019 году привел к массовым увольнениям. Очень возможно, что этот процесс будет развиваться лавинообразно. Чтобы предотвратить это, надо действовать незамедлительно: нужны твердые политические гарантии того, что необходимые дополнительные средства для повышения зарплат работникам здравоохранения и оплату сверхурочных (около 90 млн евро) в бюджете следующего года будут обеспечены", - пишет Керис.

Уже сообщалось, что 9 ноября в СНМП было решено объявить чрезвычайную медицинскую ситуацию в Рижском региональном центре, связанную с массовым увольнением работников.

Как рассказала журналистам директор СНМП Лиене Ципуле, сейчас происходит "массовый отток медиков" из СНМП, вызванный их недовольством большой нагрузкой и непомерно низкой зарплатой, а также неясностью о том, что будет с зарплатами медиков в следующем году.

Министерство здравоохранения в срочном порядке подготовит поправки, расширяющие круг медиков, которые могут работать в СНМП, сообщила сегодня на заседании комитета Кабинета министров министр здравоохранения Анда Чакша.

Поправки к правительственным правилам об обязательных требованиях к лечебным учреждениям и их структурным подразделениям планируется подготовить к следующей неделе.

Проблемы в Рижском региональном центре СНМП наблюдаются уже несколько лет, по этой причине она и настояла на необходимости повышения зарплат, подчеркнула Чакша.

Зарплата медиков в целом увеличилась на 30%, однако в СНМП она повысилась лишь на 20%, так как в этом расчете учтено также повышение зарплат водителям бригад СНМП, пояснила министр.°

фото: flickr.com/photos/nmpdienests