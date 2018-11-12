﻿ Криштопанс планирует построить в Латвии гольф-клуб вместе с Трампом, Mixnews.lv

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У бывшего премьер-министра Латвии, предпринимателя Вилиса Криштопанса есть план построить в Латвии гольф-клуб вместе с Дональдом Трампом. Об этом он рассказал на встрече в смарт-клубе журнала "Открытый город", пишет портал freecity.lv .

"Эта идея родилась у меня, когда Трамп еще не был президентом. Я хорошо представляю, каким должно быть это поле. У меня уже есть и земля, и своя, и арендованная, 200 гектаров за Лангстини. Сейчас идет работа над детальным планом", - отметил Криштопанс.

По словам экс-премьера, если правильно преподнести проект гольф-клуба, Трамп вполне мог бы согласиться на строительство.

"Я все время говорю друзьям, что будем шутить и дошутимся, когда с Трампом вместе что-нибудь сделаем. Ничего невероятного тут нет. Трампу принадлежат 19 гольф-клубов, 18 в Америке, один в Шотландии. Если правильную передачу дать, он бы схватил. Он — человек с головой", - указал он.

Криштопанс отметил, что в Латвии можно построить современный гольф-клуб намного дешевле, чем в США.

"Сейчас поеду в Америку, буду пробовать. Представляете, Трамп может построить настоящую суперплощадку в Латвии — ведь земля у нас дешевая. Он, например, купил в Майами клуб, вложил 200 миллионов! А у нас можно за 10 миллионов построить что-то похожее, и это будет самый современный гольф-клуб, куда могут приезжать игроки со всего мира. Кстати, в Швеции на 10 миллионов жителей приходится 500 гольф-клубов. Если сравнить с населением Латвии, то у нас должно быть не менее 100 площадок для гольфа, а их всего несколько", - подчеркнул экс-премьер.

Идея Криштопанса вовсе не выглядит такой уж невероятной. Бывший латвийский премьер знаком с президентом США и даже живет неподалеку от резиденции Дональда Трампа во Флориде.

"В нашей деревне 875 домов, — рассказал Вилис Криштопанс. — Это закрытая территория, называется Country Club. Там у меня друзья, с которыми я познакомился, играя в гольф. Человек тридцать из них — друзья Трампа. Недалеко находится его резиденция Мар-а-Лаго, которую он сдает под разные приемы и корпоративы. Там мы и познакомились. Еще лет 15 назад", - рассказал Криштопанс.

Фото: pixabay.com