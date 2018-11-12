﻿ Латвия начнет показывать телеканалы в ULTRA HD качестве, Mixnews.lv

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12 ноября в Латвии стартует официальная трансляция первого телеканала в ULTRA HD качестве, сообщили в компании Balticom.

В 2014 году на рынок Европы вышли телевизоры, способные показывать картинку в разрешении ULTRA HD. Они были оснащены хорошей акустикой, отличным дизайном и кодеком HEVC для просмотра контента в высоком разрешении. Вместе с их появлением на латвийском рынке, возник и логичный вопрос: какие каналы можно смотреть в таком качестве? В 2014 году ответ был однозначным - никакие, отметили в Balticom. Потребовалось еще четыре года, чтобы в Латвию пришел первый ULTRA HD канал - Insight UHD.

Insight UHD - это нидерландский телеканал, который работает по набирающей в Европе обороты системе Ad-free - "Без рекламы". Канал уже доступен клиентам компании Balticom, которые подключены к цифровому телевидению и являются обладателями телевизоров, поддерживающих разрешение 4К (Ultra HD). Новое качество порадует зрителей кристально-чистой картинкой и улучшенной цветопередачей.

"Для нас большое событие - вывести просмотр телевидения для наших клиентов на более высокий уровень", - прокомментировал новость руководитель отдела телевидения компании Balticom Дмитрий Беляев.

"Конечно, мы не остановимся: уже сейчас работаем над тем, чтобы ввести еще 2 канала Ultra HD качества", - добавил он.

Латвия уже давно занимает одну из лидирующих позиций по скорости интернета среди стран всего мира. Запуск каналов ULTRA HD в очередной раз доказывает высокий уровень латвийского технологического развития, отметили в компании.