﻿ Над Сигулдой развевается огромный флаг в честь борцов за свободу Латвии, Mixnews.lv

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Над Сигулдой развевается огромный флаг в честь борцов за свободу Латвии (10)

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Общество | 12 ноября 2018 года, 20:06

В честь борцов за свободу Латвии над санно-бобслейной трассой в Сигулде на 16-метровой мачте поднят монументальный флаг Латвии, сообщили в Сигулдском самоуправлении.

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Это один из самых высоких флагов в Латвии. Ширина его полотнища составляет 3,5 метра, длина - 7 метров.

"Санно-бобслейная трасса в Сигулде - уникальное место, кузница олимпийских медалей, своего рода символ, который свидетельствует о силе, целеустремленности и выносливости латышского народа. Это историческое событие - чествуя героев Латвии, в Сигулде на самой высокой мачте мы подняли наш государственный флаг, который как большую ценность передадим будущим поколениям", - сказал председатель Сигулдской краевой думы Угис Митревиц.

Флаг в Сигулде установлен на пожертвования предпринимателей и жителей края, которые собирало общество "Латвийский флаг".

Комментарии 10
Алекс1 час назад
Думаю,чего это людям не хватает в нашей стране.
Ответка на бардак в медицине.Еще парочка больших флагов и закроем все прорехи во всех остальных провалах узаконенных жуликов в государстве.
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Жлобина1 час назад
Ну а что ещё они могут?
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Ха ха ха 1 час назад
Вот ответка настоящего патриота Латвии. Ха ха ха. А ещё наверняка визжит на каждом углу что гражданство не дают. Зачем дураку гражданство?
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