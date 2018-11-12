﻿ Над Сигулдой развевается огромный флаг в честь борцов за свободу Латвии, Mixnews.lv

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В честь борцов за свободу Латвии над санно-бобслейной трассой в Сигулде на 16-метровой мачте поднят монументальный флаг Латвии, сообщили в Сигулдском самоуправлении.

Это один из самых высоких флагов в Латвии. Ширина его полотнища составляет 3,5 метра, длина - 7 метров.

Pār Siguldu ikdienā turpmāk plīvos Latvijas karogs, rosinot ikkatru kļūt vēl labāku un lepoties ar savu valsti! pic.twitter.com/wMhRey4JDv — Siguldas novads (@sigulda_lv) 11 ноября 2018 г.

"Санно-бобслейная трасса в Сигулде - уникальное место, кузница олимпийских медалей, своего рода символ, который свидетельствует о силе, целеустремленности и выносливости латышского народа. Это историческое событие - чествуя героев Латвии, в Сигулде на самой высокой мачте мы подняли наш государственный флаг, который как большую ценность передадим будущим поколениям", - сказал председатель Сигулдской краевой думы Угис Митревиц.

Флаг в Сигулде установлен на пожертвования предпринимателей и жителей края, которые собирало общество "Латвийский флаг".