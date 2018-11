﻿ 12 израильтян ранены в результате ракетных обстрелов из сектора Газа, Mixnews.lv

Общество |

В Израиле не меньше двенадцати человек получили в понедельник ранения в результате ракетных обстрелов юга страны боевиками из сектора Газа, сообщает израильское государственное радио Kan.

Один из пострадавших находится в тяжелом состоянии. Он получил ранение, когда находился в автобусе.

По данным прессы, палестинские радикалы в понедельник вечером запустили за 40 минут порядка 100 ракет и минометных снарядов по Израилю. Затем было выпущено еще столько же боеприпасов.

"По состоянию на настоящий момент были зафиксированы около 200 ракетных запусков по Израилю, порядка 60 из них перехвачены системой ПВО "Железный купол", - говорится в распространенным военными заявлении.

This is the Israeli bus that was hit by a rocket from #Gaza . pic.twitter.com/fAbRaykolX

Большая часть ракет упала в незаселенной местности. Позднее стало известно, что террористы выпустили уже свыше 300 боеприпасов.

Израильские военные добавили, что звуки сирены, объявляющей воздушную тревогу, слышны не только в южных частях страны, но и в районе Мертвого моря.

Ранее армейская пресс-служба сообщила, что одна из выпущенных ракет попала в автобус. В этом случае злоумышленники использовали противотанковую ракету. В итоге ранения получил 19-летний юноша. Судя по опубликованному снимку, автобус полностью сгорел.

Официальный представитель полиции Израиля Микки Розенфельд сообщил, что ракеты разорвались на территории городов Сдерот и Офаким, расположенных в граничащих с сектором Газа районах. Также в зоне обстрела оказались города Нетвиво и Ашкелон.

Обстрелы территории Израиля стали ответом на проведенную в воскресенье вечером израильским спецназом операцию на юге сектора Газа. В результате этого рейда были убиты семеро активистов "Бригад Иззэддина аль-Кассама" - боевого крыла "Хамас", в том числе один из его командиров.

В этой же спецоперации был убит подполковник израильского спецназа, а еще один офицер получил ранение в перестрелке с боевиками. Ни один из военнослужащих, участвовавших в операции, не был захвачен, отметили в израильской армии.

LOOK: This is one of the multiple Israeli homes hit by rockets fired from #Gaza. Yes, HOMES. Plural. Terrorists in Gaza are targeting Israeli civilians. We are targeting the terrorists. pic.twitter.com/hrApfCZQfm