﻿ Нарколог: все больше пенсионеров в Латвии становятся алкоголиками, Mixnews.lv

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В обществе принято считать, что алкоголь в основном употребляют молодежь и люди работоспособного возраста. Оказывается, очень много зависимых от алкоголя латвийцев являются пожилыми людьми. Об этом пишет Neatkarīgā.

Нарколог Илзе Станкевича подтвердила изданию, что все больше сениоров страдают от алкогольной зависимости. По ее словам, собрания анонимных алкоголиков можно посещать без возрастного ценза, однако в Латвии пока не было прецедентов, что приходят люди младше 18 лет.

Как пишет Neatkarīga, люди, которые не пережили алкоголизм (однако сами пьют) или его ответственность (созависимые), часто осуждают, критикуют и пытаются научить. Члены группы Анонимных алкоголиков (АА) на собраниях обсуждают исключительно собственный опыт.

Станкевича рассказала, что если человек хочет перестать пить, ему стоит посетить АА, поскольку это один из действенных методов. Как отметила нарколог, в группах АА людей не отталкивают, не осуждают и не читают им нравоучения - их принимают, даже после очередного "первого" стакана, после которого следуют проблемы со здоровьем, а иногда рушится семья. По словам Станкевичи, потеря семьи является стимулом изменить себя, уже после в кругу приоритетов появляются здоровье и карьера.

Если человеку кажется, что у него нет проблем с алкоголем, на интернет-сайте АА есть тест, состоящий из 12 вопросов. Если хотя бы четыре ответа на них являются положительными, человеку стоит задуматься о своих привычках, пишет газета.

По информации издания, в Латвии на данный момент действуют более 60 активных групп АА. Пять лет назад Neatkarīga уже писала о движении АА в Латвии и тогда Илзе Станкевича пояснила, что главной мотивацией вылечиться от алкоголизма является кризис.

Она подчеркнула, что большую роль могли бы сыграть социальные работники, поскольку на данный момент алкоголики обращаются за помощью по совету врача.

Нарколог призналась, что переговоры и встречи с социальными работниками не кончаются по причине изменчивости кадров. Кроме того, как заявила Станкевича, наркологи также должны постоянно обновлять знания. По ее словам, нарколог должен хотя бы однажды посетить собрание АА, чтобы понять, с чем он имеет дело.

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