﻿ Журналист Юрий Алексеев обвиняется в распространении детского порно, Mixnews.lv

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Прокуратура предъявила журналисту и одному из инициаторов "Конгресса неграждан" Юрию Алексееву обвинения в разжигании национальной розни, незаконном хранении огнестрельного оружия, а также в распространении детской порнографии.

Как сообщалось ранее, уголовный процесс в отношении Алексеева был начат 29 ноября 2017 года в связи с комментариями, в которых высказан призыв "прикончить всех фашистских выродков", под которыми подразумеваются представители конкретной национальности, а язык этой нации назван "фашистским".

По месту жительства Юрия Алексеева Полиция безопасности (ПБ) провела несколько обысков. В ходе одного из них были обнаружены патроны для пистолета. ПБ утверждает, что на изъятых носителях информации также были найдены материалы, содержащие детскую порнографию.

Юрий Алексеев в соцсети Facebook подтвердил, что был переведен из статуса "подозреваемый" в статус "обвиняемый". Ранее он неоднократно заявлял, что комментарии, которые разжигали рознь, писал не он, а патроны были подброшены при обыске.

Кроме того, журналист писал, что среди изъятых у него материалов был семейный фотоархив. По словам Алексеева, уже во время обыска следователь утверждал, что фотографии купающихся детей журналиста являются детской порнографией.

Адвокат Юрия Алексеева Имма Янсоне заявила Kriminal.lv, что дело может быть передано в суд до Нового года.

Юрий Алексеев возглавлял несколько печатных изданий. Сейчас он руководит порталом IMHOclub. С 2005 по 2009 год Алексеев был депутатом Рижской думы от ЗаПЧЕЛ. Он является одним из инициаторов "Конгресса неграждан".